Путин встретился с врио главы Дагестана Щукиным

Встречу анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говоря о предстоящей беседе, Песков назвал Дагестан важнейшим и многонациональным регионом России, богатым культурными традициями. Он также сказал, что президент часто там бывал и «проявляет большую заинтересованность в том, что там происходит».