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Путин встретился с врио главы Дагестана Щукиным

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Об этом сообщили в Кремле.

Это первая встреча Щукина с российским лидером на должности врио главы региона.

В ходе встречи он доложил Путину о ликвидации последствий паводков, прошедших в регионе в конце марта – начале апреля, и помощи пострадавшим. Глава государства и врио главы Дагестана также обсудили строительство социальных объектов и меры поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Встречу анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Говоря о предстоящей беседе, Песков назвал Дагестан важнейшим и многонациональным регионом России, богатым культурными традициями. Он также сказал, что президент часто там бывал и «проявляет большую заинтересованность в том, что там происходит».

В мае Путин подписал указ о назначении Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Ранее занимавший этот пост Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

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