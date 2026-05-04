Путин назначил Щукина врио главы Дагестана

Путин назначил Щукина врио главы ДагестанаМеликов ушел в отставку по собственному желанию
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Ранее занимавший этот пост Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Щукин, которому 49 лет, родился в Нижегородской области, окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета. Свою карьеру в судебной системе он начал в 2004 г., прошел путь от мирового судьи до заместителя председателя областного суда. Должность председателя Верховного суда Дагестана он занимал с 2024 г. 4 мая Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление Щукина о досрочном прекращении полномочий председателя Верховного суда.
Сергей Меликов был назначен врио главы Дагестана в октябре 2020 г., а в сентябре 2021 г. утвержден на посту сроком на пять лет. 30 апреля президент РФ Владимир Путин объявил, что Меликов покинет должность, на заседании с представителями Дагестана. О вероятности замены Меликова «Ведомости» сообщали 26 марта.
Российский лидер тогда отмечал, что во главе республики должен появиться человек, который в состоянии решать задачи и знает, что и как надо делать. Руководство республики тогда предложило кандидатуру Щукина на пост главы Дагестана. Путин согласился и заявил, что новый глава, «без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей». Выборы главы республики, на которых новый руководитель региона будет избран депутатами местного парламента, пройдут осенью 2026 г.
Президент также одобрил кандидатуру заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства Дагестана. Российский лидер отметил, что Рамазанов уже успел проявить себя.
В марте на Дагестан обрушились масштабные наводнения, в результате которых погибли люди, были разрушены дома и инфраструктура. В республике ввели режим ЧС федерального масштаба.