О чем говорил Путин на встрече с представителями Дагестана

О чем говорил Путин на встрече с представителями ДагестанаПрезидент поднял вопросы смены руководства республики и последствий паводков
Президент РФ Владимир Путин собрал представителей Дагестана, чтобы обсудить кандидатуру нового главы региона, а также ситуацию с паводками. «Ведомости» собрали главное, о чем сообщил российский лидер.
Новый глава Дагестана
Путин сообщил, что глава Дагестана Сергей Меликов покинет свою должность в сентябре. «Он многое сделал, и мы ему благодарны за это, но он переходит на другую работу», – сказал президент.
Он подчеркнул, что во главе республики должен появиться человек, который в состоянии решать задачи и знает, что и как надо делать. Самое главное, новый кандидат должен пользоваться уважением и доверием у людей, заявил Путин.
В Дагестане, как в капле воды, отражается все, что связано с этнической составляющей всей России, отметил президент и напомнил, что в республике существует особый порядок приведения к власти руководителя. Он избирается депутатами народного собрания по представлению президента. Путин заявил, что встретился с руководством республики, чтобы посоветоваться насчет кандидатов.
Президент одобрил кандидатуру на пост главы Дагестана председателя Верховного суда республики Федора Щукина. «Он человек порядочный. Порядочный, последовательный, честный. И, без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – отметил президент.
Он также одобрил кандидатуру заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства Дагестана. Российский лидер отметил, что Рамазанов уже успел проявить себя. «Депутаты собрания, парламент республики должны будут оценивать работу. И я в Москве, здесь, буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», – добавил он.
Мнения экспертов
«Ведомости» спросили экспертов, что они думают насчет новых кандидатов. Политолог Ростислав Туровский говорит, что в Дагестане важно было продемонстрировать, что регион остается в центре особого внимания Кремля, и при этом не давать оснований говорить о внешнем управлении.
«Поэтому был сразу создан своеобразный тандем. Щукин изначально варяг, но уже успел поработать в регионе. Рамазанов является выходцем из региона, но причастен к федеральным структурам, как и Щукин. Тандем выглядит политически изящным. Важно, чтобы его участники теперь успешно поделили функции, учитывая, что фактическая роль премьера усиливается», – сказал он.
Политолог Алексей Макаркин рассказал «Ведомостям», что Дагестан эволюционировал от системы национальных квот в высшем руководстве. По его словам, Меликов – лезгин, а руководители республики были то аварец, то даргинец. Сменяли друг друга во главе. Однако принцип чередования аварцев и даргинцев сейчас неактуален.
«Кто бы ни был следующим, уже будут выбирать по другим критериям. Вряд ли вернутся к старому принципу. Чередование аварцев и даргинцев было и в советское время», – сказал Макаркин.
Паводки в Дагестане
Путин заявил, что ждет предложений от руководства Дагестана относительно изменений, которые необходимо внести в нормативную базу. Он сообщил, что обратится с той же просьбой к главе МЧС Александру Куренкову и членам правительства.
Президент России отметил, что решения о компенсациях пострадавшим от паводка в Дагестане нужно принимать в пользу людей. Он сказал, что бюрократии в этих вопросах должно быть поменьше, а конкретных дел – побольше.
Оказание своевременной помощи тем, кто не оформлял свои жилые помещения, по словам Путина, должно проходить по решениям суда. В первую очередь, нужно подтвердить, что это было основное жилье пострадавшего.
9 апреля в Дагестане и Чечне был объявлен режим ЧС федерального уровня из-за паводков, вызванных аномальными осадками. Непогода началась 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. 30 марта в регионе выпало уже три месячных нормы осадков.
По данным властей, в Дагестане жертвами наводнения стали шесть человек. В ПВР находятся 522 человека, включая 165 детей.
В подготовке материала принимал участие Александр Тихонов