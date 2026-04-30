Генерал-полковник, сенатор и глава Дагестана: чем известен Сергей Меликов

Был женат на Галине Меликовой, которая скончалась 2 февраля 2024 г. после продолжительной болезни. У пары родился сын Михаил. Супруги также воспитали сына Меликовой от предыдущего брака – Дмитрия. Он служил в МВД и в августе 2007 г. погиб в перестрелке с боевиками в Дагестане, ему присвоено звания Героя России посмертно.