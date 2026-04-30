Генерал-полковник, сенатор и глава Дагестана: чем известен Сергей Меликов

Генерал-полковник, сенатор и глава Дагестана: чем известен Сергей МеликовОн завершает работу на посту руководителя республики
Глава Дагестана Сергей Меликов переходит на новую работу, заявил президент России Владимир Путин 30 апреля на встрече с представителями народного собрания (парламента) республики. О том, чем известен уходящий в отставку руководитель региона, – в справке «Ведомостей».
Сергей Меликов родился 12 сентября 1965 г. в городе Орехово-Зуево Московской области в семье военного и учительницы. В 1986 г. окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище им. Ф.Э. Дзержинского МВД СССР (сейчас – Саратовский военный институт войск Национальной гвардии).
После выпуска служил в Управлении внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии. В 1994 г. окончил факультет пограничных и внутренних войск Военной академии им. М.В. Фрунзе (сейчас – Общевойсковая академия ВС РФ) и был переведен в Северо-Кавказский округ внутренних войск МВД России. Там будущий глава Дагестана служил старшим помощником начальника штаба полка, командиром батальона дивизии оперативного назначения, старшим офицером отделения войсковой разведки отдела разведки штаба и начальником штаба – заместителем командира полка оперативного назначения. Участвовал в боевых действиях в ходе первой чеченской кампании.
В 1997 г. Меликова назначили командиром 2-го полка Отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН), а в 2002 г. – командиром этой дивизии. В 2008 г. стал начальником штаба – первым заместителем командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск МВД РФ.
В 2011 г. окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ и был назначен командующим Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
В мае 2014 г. Меликов стал первым заместителем начальника главного штаба внутренних войск МВД РФ, а всего через четыре дня его назначили полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Он также был включен в состав Совбеза РФ, а вскоре уволен с военной службы в звании генерал-лейтенанта.
В июле 2016 г. Меликов покинул пост полпреда, став первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Виктора Золотова, вскоре получив звание генерал-полковника.
В июле 2019 г. подал рапорт об увольнении, а в сентябре покинул Росгвардию.
С 27 сентября 2019 г. по октябрь 2020 г. Меликов был сенатором от исполнительной власти Ставропольского края. В Совете Федерации занимал пост заместителя председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
5 октября 2020 г. Меликов был назначен врио главы Дагестана в связи с заявлением его предшественника – Владимира Васильева – о досрочном сложении полномочий. Васильев, руководивший регионом с октября 2017 г., избрался в Госдуму и с октября 2021 г. возглавляет фракцию «Единой России».
В сентябре 2021 г. Меликов был выдвинут «Единой Россией» в список кандидатов на пост главы Дагестана, а 14 октября был избран на эту должность депутатами парламента республики. В том же году был назначен секретарем Дагестанского отделения ЕР и вошел в Генеральный совет партии.
Был женат на Галине Меликовой, которая скончалась 2 февраля 2024 г. после продолжительной болезни. У пары родился сын Михаил. Супруги также воспитали сына Меликовой от предыдущего брака – Дмитрия. Он служил в МВД и в августе 2007 г. погиб в перестрелке с боевиками в Дагестане, ему присвоено звания Героя России посмертно.
Сергей Меликов награжден орденами «За военные заслуги» (1999), Почета (2008), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014), Александра Невского (2015), Мужества (2018), медалями «За проявленную доблесть» II степени (2017) и «Участнику военной операции в Сирии» (2018), а также различными ведомственными наградами.