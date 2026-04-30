Путин: глава Дагестана Меликов переходит на другую работу

Путин: глава Дагестана Меликов переходит на другую работуПрезидент объявил об этом на встрече с представителями республики
Глава Дагестана Сергей Меликов уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями народного собрания Республики Дагестан. Как пояснил президент, он собрал их, чтобы обсудить возможную кандидатуру нового руководителя.
«У действующего главы республики, у Сергея Алимовича Меликова, срок заканчивается в сентябре... Он многое сделал, и мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет, идет дальше» – сказал Путин. Он подчеркнул, что следующим главой Дагестана должен быть человек, который сможет решать поставленные задачи.
Представители региона предложили Путину выдвинуть на пост главы республики председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Путин его кандидатуру поддержал.
Чем известен Сергей Меликов
«Он человек порядочный. Порядочный, последовательный, честный. И, без всякого сомнения, при решении текущих и перспективных вопросов будет исходить из интересов людей», – отметил президент.
Возглавить правительство представители республики предложили заместителю полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеду Рамазанову. Его кандидатура также нашла поддержку у президента.
Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что Рамазанов может возглавить Дагестан.
О том, что власти рассматривают возможность смены главы республики, «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники 6 апреля. Меликов возглавлял регион с 2020 г. На посту губернатора он сменил Владимира Васильева, который сейчас руководит фракцией «Единая Россия». Осенью 2026 г. в Дагестане должны пройти выборы главы региона, который избирается региональным парламентом. По закону, президент может предложить три кандидатуры на выбор.