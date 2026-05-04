Почему Меликова на посту главы Дагестана сменит Щукин

Почему Меликова на посту главы Дагестана сменит ЩукинПрезидент обсудил кадровые изменения в руководстве республики с депутатами от Дагестана
О предстоящей смене главы Дагестана (указ до сих пор не опубликован) объявили 30 апреля в необычном формате. На встречу с президентом в Кремле прибыли депутаты Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров и Нурбаганд Нурбагандов, глава народного собрания Заур Аскендеров, его заместитель Камил Давдиев, республиканские депутаты Имран Аваев, Мусафенди Велимурадов и глава Махачкалы Джамбулат Салавов.
У главы республики Сергея Меликова в сентябре заканчивается срок полномочий, напомнил Владимир Путин в самом начале разговора. «Он многое сделал, – сказал президент, – но он переходит на другую работу».
Глава Дагестана избирается депутатами народного собрания из трех кандидатур, которые вносит на рассмотрение президент. «Я хотел как раз увидеться с вами <...> услышать ваше мнение», – обратился к депутатам Путин.
Аскендеров предложил на пост главы региона председателя верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост председателя правительства республики – Магомеда Рамазанова, работавшего заместителем полпреда президента на Дальнем Востоке. Последнего Путин 7 апреля на совещании, посвященном ликвидации паводков в Дагестане, направил в республику. Путин обе кандидатуры поддержал. Ни Меликова, ни Щукина, ни Рамазанова среди участников встречи в Кремле не было.
Обсуждение будущего руководства республики в таком кругу проходит впервые. Традиционно врио глав регионов президент назначает во время персонального общения с будущими губернаторами. В 2020 г., когда Владимира Васильева в Дагестане сменил Меликов, Путин встречался с обоими.
За последние 20 лет Дагестан наряду с Ненецким автономным округом и Иркутской областью был регионом, где чаще всего менялись губернаторы, напоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Меликов, возглавлявший республику с 2020 г., по национальности лезгин, родом из Подмосковья. Васильев также родом из Подмосковья, а по национальности казах, хотя воспринимался как русский, говорит Виноградов. И Меликов, и Васильев – оба выходцы из силовых структур: из внутренних войск МВД России и МВД соответственно.
Кто такой Федор Щукин
По мнению Виноградова, в данном случае используется формат двоевластия – есть номинальный фронтмен, призванный балансировать элитные группы, и есть председатель правительства с ключевыми рычагами воздействия на экономику и финансы. «Череда смен глав республики фактически была признанием, что прошлые конструкции оказались малорезультативными. Как следствие, одновременно возникает потребность в сильных решениях и опасения, что неудача прошлых схем лишь разбалансирует ситуацию», – полагает эксперт. Поэтому премьер отчасти выводится из-под публичного удара, но в то же время ему еще предстоит подтвердить свои способности реально стать фигурой номер один, резюмирует Виноградов.
Политолог Алексей Макаркин говорит, что представление двух фигур «свидетельствует о том, что глава правительства будет с расширенными полномочиями и что это вопрос не только Дагестана, но и федерального центра». Это сложная республика, людей всегда интересовало, кто по национальности человек, возглавляющий регион, продолжает эксперт: «В советские времена было принято, что аварец был первым секретарем обкома КПСС, а даргинец – главой верховного совета».
Васильев и Меликов, которые возглавляли республику, были выходцами из силовых структур, напоминает эксперт: «Кроме того, Васильев был из русско-казахской семьи, Меликов – из лезгинско-русской. Сейчас же главой станет человек, русский по национальности, который всю свою карьеру провел в Нижегородской области». Опыт назначения глав регионов из судейского корпуса был. В 2010 г. судья Конституционного суда Борис Эбзеев стал главой Карачаево-Черкесии, а в 2017 г. бывший судья Арбитражного суда Александр Евстифеев – главой Марий-Эл.
Назначение Щукина будет новым опытом для республики, отметил Макаркин: «Президент провел встречу с депутатами – чтобы заранее обозначить поддержку региональной элиты».
«Ведомости» сообщали о том, что Меликов может уйти в отставку 6 апреля, Рамазанова же источники считали наиболее вероятным кандидатом на пост главы региона.