Почему Меликова на посту главы Дагестана сменит Щукин

Кто такой Федор Щукин

Щукину 49 лет. Он родился в с. Починки Горьковской области, окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета. С 1995 по 2004 г. работал юрисконсультом на промышленных предприятиях родного региона, был депутатом земского собрания Починковского района Нижегородской области. В 2004 г. был назначен мировым судьей в этом районе, затем был судьей районного суда, а в 2013 г. стал председателем Семеновского райсуда Нижегородской области. В 2020 г. был назначен зампредом Нижегородского областного суда. А в феврале 2024 г. стал председателем верховного суда Дагестана.