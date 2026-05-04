RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%CNY Бирж.10,978+0,6%IMOEX2 658,21+0,7%RGBITR783,15+0,32%
Почему Меликова на посту главы Дагестана сменит Щукин

Президент обсудил кадровые изменения в руководстве республики с депутатами от Дагестана
Елена Мухаметшина
ТАСС

О предстоящей смене главы Дагестана (указ до сих пор не опубликован) объявили 30 апреля в необычном формате. На встречу с президентом в Кремле прибыли депутаты Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров и Нурбаганд Нурбагандов, глава народного собрания Заур Аскендеров, его заместитель Камил Давдиев, республиканские депутаты Имран Аваев, Мусафенди Велимурадов и глава Махачкалы Джамбулат Салавов.

У главы республики Сергея Меликова в сентябре заканчивается срок полномочий, напомнил Владимир Путин в самом начале разговора. «Он многое сделал, – сказал президент, – но он переходит на другую работу».

Глава Дагестана избирается депутатами народного собрания из трех кандидатур, которые вносит на рассмотрение президент. «Я хотел как раз увидеться с вами <...> услышать ваше мнение», – обратился к депутатам Путин.

О чем говорил Путин на встрече с представителями Дагестана

Аскендеров предложил на пост главы региона председателя верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост председателя правительства республики – Магомеда Рамазанова, работавшего заместителем полпреда президента на Дальнем Востоке. Последнего Путин 7 апреля на совещании, посвященном ликвидации паводков в Дагестане, направил в республику. Путин обе кандидатуры поддержал. Ни Меликова, ни Щукина, ни Рамазанова среди участников встречи в Кремле не было.

Обсуждение будущего руководства республики в таком кругу проходит впервые. Традиционно врио глав регионов президент назначает во время персонального общения с будущими губернаторами. В 2020 г., когда Владимира Васильева в Дагестане сменил Меликов, Путин встречался с обоими.

За последние 20 лет Дагестан наряду с Ненецким автономным округом и Иркутской областью был регионом, где чаще всего менялись губернаторы, напоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Меликов, возглавлявший республику с 2020 г., по национальности лезгин, родом из Подмосковья. Васильев также родом из Подмосковья, а по национальности казах, хотя воспринимался как русский, говорит Виноградов. И Меликов, и Васильев – оба выходцы из силовых структур: из внутренних войск МВД России и МВД соответственно.

Кто такой Федор Щукин

Щукину 49 лет. Он родился в с. Починки Горьковской области, окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета. С 1995 по 2004 г. работал юрисконсультом на промышленных предприятиях родного региона, был депутатом земского собрания Починковского района Нижегородской области. В 2004 г. был назначен мировым судьей в этом районе, затем был судьей районного суда, а в 2013 г. стал председателем Семеновского райсуда Нижегородской области. В 2020 г. был назначен зампредом Нижегородского областного суда. А в феврале 2024 г. стал председателем верховного суда Дагестана.

По мнению Виноградова, в данном случае используется формат двоевластия – есть номинальный фронтмен, призванный балансировать элитные группы, и есть председатель правительства с ключевыми рычагами воздействия на экономику и финансы. «Череда смен глав республики фактически была признанием, что прошлые конструкции оказались малорезультативными. Как следствие, одновременно возникает потребность в сильных решениях и опасения, что неудача прошлых схем лишь разбалансирует ситуацию», – полагает эксперт. Поэтому премьер отчасти выводится из-под публичного удара, но в то же время ему еще предстоит подтвердить свои способности реально стать фигурой номер один, резюмирует Виноградов.

Генерал-полковник, сенатор и глава Дагестана: чем известен Сергей Меликов

Политолог Алексей Макаркин говорит, что представление двух фигур «свидетельствует о том, что глава правительства будет с расширенными полномочиями и что это вопрос не только Дагестана, но и федерального центра». Это сложная республика, людей всегда интересовало, кто по национальности человек, возглавляющий регион, продолжает эксперт: «В советские времена было принято, что аварец был первым секретарем обкома КПСС, а даргинец – главой верховного совета».

Васильев и Меликов, которые возглавляли республику, были выходцами из силовых структур, напоминает эксперт: «Кроме того, Васильев был из русско-казахской семьи, Меликов – из лезгинско-русской. Сейчас же главой станет человек, русский по национальности, который всю свою карьеру провел в Нижегородской области». Опыт назначения глав регионов из судейского корпуса был. В 2010 г. судья Конституционного суда Борис Эбзеев стал главой Карачаево-Черкесии, а в 2017 г. бывший судья Арбитражного суда Александр Евстифеев – главой Марий-Эл.

Назначение Щукина будет новым опытом для республики, отметил Макаркин: «Президент провел встречу с депутатами – чтобы заранее обозначить поддержку региональной элиты».

«Ведомости» сообщали о том, что Меликов может уйти в отставку 6 апреля, Рамазанова же источники считали наиболее вероятным кандидатом на пост главы региона.

