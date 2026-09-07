Путин встретится с врио главы Дагестана Щукиным

«Важнейший регион Российской Федерации, многонациональный, богатый культурными традициями. Регион, где Путин неоднократно бывал. Поэтому, конечно, он проявляет большую заинтересованность в том, что там происходит, и как раз Щукин сегодня об этом расскажет», – сказал пресс-секретарь.