Путин встретится с врио главы Дагестана Щукиным
Президент России Владимир Путин встретится с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Важнейший регион Российской Федерации, многонациональный, богатый культурными традициями. Регион, где Путин неоднократно бывал. Поэтому, конечно, он проявляет большую заинтересованность в том, что там происходит, и как раз Щукин сегодня об этом расскажет», – сказал пресс-секретарь.
По его словам, у президента 7 сентября относительно спокойный рабочий график без крупных публичных мероприятий, однако запланированы обычные рабочие встречи.
В мае Путин подписал указ о назначении Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Ранее занимавший этот пост Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
В июле «Ведомости» писали, что Меликов может стать сенатором. Высока вероятность, что он станет членом Совета Федерации от исполнительной власти Брянской области, где в мае сменился губернатор.