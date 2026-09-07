Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,843+0,47%BISVP9,82+0,2%CHKZ16 500-0,3%IMOEX2 255,64+0,1%RTSI820,65+0,1%RGBI113,81+0,01%RGBITR774,32+0,11%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин встретится с врио главы Дагестана Щукиным

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Важнейший регион Российской Федерации, многонациональный, богатый культурными традициями. Регион, где Путин неоднократно бывал. Поэтому, конечно, он проявляет большую заинтересованность в том, что там происходит, и как раз Щукин сегодня об этом расскажет», – сказал пресс-секретарь.

По его словам, у президента 7 сентября относительно спокойный рабочий график без крупных публичных мероприятий, однако запланированы обычные рабочие встречи.

В мае Путин подписал указ о назначении Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Ранее занимавший этот пост Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

В июле «Ведомости» писали, что Меликов может стать сенатором. Высока вероятность, что он станет членом Совета Федерации от исполнительной власти Брянской области, где в мае сменился губернатор.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь