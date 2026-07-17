Экс-глава Дагестана Сергей Меликов может стать сенатором

Экс-глава Дагестана Сергей Меликов может стать сенаторомВероятно, он будет представлять в Совете Федерации Брянскую область
Бывший глава Дагестана Сергей Меликов может стать сенатором. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. Высока вероятность, что он станет членом Совета Федерации от исполнительной власти Брянской области, где в мае сменился губернатор.
Александра Богомаза в качестве врио сменил бывший вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. Сам он перешел в Госдуму.
Сейчас сенатором от исполнительной власти в Брянской области является представитель ЛДПР Вадим Деньгин. Но он баллотируется в нижнюю палату парламента. В частности, Деньгин занял 1-е место, с высокой долей вероятности проходное, в региональн ой группе списка ЛДПР по Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областям.
О смене главы Дагестана президент Владимир Путин объявил 3 мая. Произошло это в достаточно неожиданном формате. Президент в Кремле встретился с депутатами Госдумы от Дагестана и заксобрания региона. На этой встрече он объявил, что Меликов многое сделал для региона, но переходит на другую работу. Глава народного собрания Дагестана Заур Аскендеров тогда же предложил на пост главы региона председателя регионального верховного суда Федора Щукина, а на пост председателя правительства – бывшего замполпреда президента на Дальнем Востоке Магомеда Рамазанова. Путин предложение поддержал.
Меликов уже был сенатором, правда от Ставропольского края. Именно с поста сенатора он перешел на должность главы Дагестана в 2020 г. В 1990-е гг. Меликов служил во внутренних войсках, принимал участие в первой чеченской войне. В 2011 г. возглавил Объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2014 г. Меликов стал полпредом президента на Северном Кавказе. В 2016 г. глава государства назначил Меликова замдиректора Росгвардии, а с 2019 по 2020 г. тот работал в Совете Федерации.
Глава Дагестана избирается не на прямых выборах в сентябре, а парламентом региона из представленных президентом кандидатов. Указ о назначении Щукина врио руководителя республики президент подписал 4 мая.
Возвращение Меликова в Совет Федерации – это достаточно формальное решение, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Примечательно, что он пойдет не от Дагестана, это свидетельствует о больших переменах во власти этой республики». Меликову важно остаться во власти, но при этом не видно, чтобы его ждали какие-либо крупные посты, считает эксперт: «Однако можно ожидать, учитывая патриотический имидж Меликова и приграничное положение Брянской области, что бывший глава Дагестана проявит себя в публичной сфере региона».
В подготовке материала участвовал Максим Иванов