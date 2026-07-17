Экс-глава Дагестана Сергей Меликов может стать сенатором

Меликов уже был сенатором, правда от Ставропольского края. Именно с поста сенатора он перешел на должность главы Дагестана в 2020 г. В 1990-е гг. Меликов служил во внутренних войсках, принимал участие в первой чеченской войне. В 2011 г. возглавил Объединенную группировку войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2014 г. Меликов стал полпредом президента на Северном Кавказе. В 2016 г. глава государства назначил Меликова замдиректора Росгвардии, а с 2019 по 2020 г. тот работал в Совете Федерации.