AFKS11,222-0,94%CNY Бирж.10,775-0,68%IMOEX2 684,19-0,21%RTSI1 145,96-0,21%RGBI119,46-0,03%RGBITR782,25+0,01%
Политика

Рамазанов назначен премьер-министром Дагестана

Соответствующий указ подписал врио главы республики Федор Щукин
Ведомости

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин назначил Магомеда Рамазанова председателем правительства региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

6 мая Щукин отправил правительство региона в отставку и возложил временное исполнение обязанностей председателя кабинета на Рамазанова. До этого назначения он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

13 мая парламент Дагестана одобрил кандидатуру Рамазанова на пост премьер-министра. За него проголосовал 81 депутат – все, кто присутствовали на сессии. Тайное голосование проводилось электронно.

4 мая президент России Владимир Путин назначил Щукина по пост врио главы региона. Прежний руководитель республики Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Выборы пройдут осенью. Глава региона утверждается голосованием депутатов.

