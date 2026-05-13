Рамазанов назначен премьер-министром Дагестана

Рамазанов назначен премьер-министром ДагестанаСоответствующий указ подписал врио главы республики Федор Щукин
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин назначил Магомеда Рамазанова председателем правительства региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
6 мая Щукин отправил правительство региона в отставку и возложил временное исполнение обязанностей председателя кабинета на Рамазанова. До этого назначения он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
13 мая парламент Дагестана одобрил кандидатуру Рамазанова на пост премьер-министра. За него проголосовал 81 депутат – все, кто присутствовали на сессии. Тайное голосование проводилось электронно.
4 мая президент России Владимир Путин назначил Щукина по пост врио главы региона. Прежний руководитель республики Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Выборы пройдут осенью. Глава региона утверждается голосованием депутатов.