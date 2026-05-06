Политика

Новый глава Дагестана назначил Рамазанова председателем правительства

Правительство региона отправлено в отставку, но продолжит выполнять свои функции
Ведомости

Временно исполняющим обязанности председателя правительства Дагестана стал зампред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед Рамазанов.

Кроме того, врио главы республики Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Об этом говорится в Telegram-канале администрации региона.

Правительству региона, которое ушло в отставку, поручено продолжить выполнение своих функций до формирования нового состава кабинета министров.

4 мая президент России Владимир Путин назначил экс-председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина по пост врио главы региона. Прежний руководитель республики Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Выборы пройдут осенью. Глава региона утверждается голосованием депутатов.

