Новый глава Дагестана назначил Рамазанова председателем правительства

Новый глава Дагестана назначил Рамазанова председателем правительстваПравительство региона отправлено в отставку, но продолжит выполнять свои функции
Временно исполняющим обязанности председателя правительства Дагестана стал зампред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомед Рамазанов.
Кроме того, врио главы республики Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Об этом говорится в Telegram-канале администрации региона.
Правительству региона, которое ушло в отставку, поручено продолжить выполнение своих функций до формирования нового состава кабинета министров.
4 мая президент России Владимир Путин назначил экс-председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина по пост врио главы региона. Прежний руководитель республики Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Выборы пройдут осенью. Глава региона утверждается голосованием депутатов.