Выборы главы Дагестана предварительно запланированы на сентябрь
Выборы главы Республики Дагестан предварительно запланированы на сентябрь. Об этом сообщил председатель народного собрания республики Заур Аскендеров «РИА Новости».
Согласно действующему законодательству, глава региона утверждается депутатами Народного собрания. Голосование проходит по списку кандидатов, который вносится на рассмотрение президентом РФ.
4 мая президент России Владимир Путин удовлетворил заявление Сергея Меликова об уходе с поста по собственному желанию. Он был главой Дагестана с 2021 г. До этого был членом Совета федерации от Ставропольского края.
Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на бывшего председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина. Основной задачей он назвал ликвидацию последствий ЧС. Первоочередной – возмещение ущерба, выплату компенсаций.
30 апреля состоялась встреча Владимира Путина с представителями Дагестана, на которой обсуждалась кандидатура нового главы региона. Президент тогда заявил, что во главе региона должен появиться человек, который решит задачи, зная, что и как надо делать. Новый кандидат должен пользоваться уважением и доверием у людей.
Тогда же президент одобрил кандидатуру заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства Дагестана.