Врио главы Дагестана назвал ликвидацию последствий ЧС основной задачей

Президент РФ Владимир Путин назначил Щукина на пост врио главы республики 4 мая. Занимавший этот пост Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. До этого Щукин занимал пост председателя Верховного суда Дагестана.