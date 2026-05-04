Врио главы Дагестана назвал ликвидацию последствий ЧС основной задачей
Основной задачей властей Дагестана сейчас является ликвидация последствий наводнений. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин, передает ТАСС.
«Первая и основная задача – ликвидация последствий чрезвычайной ситуации федерального значения. Это основная задача – возмещение ущерба, выплата компенсаций – это первоочередная задача, которая поставлена главой государства», – сказал он.
Щукин планирует провести встречи и совещания, их график будет составлен после проведения процедуры представления.
Президент РФ Владимир Путин назначил Щукина на пост врио главы республики 4 мая. Занимавший этот пост Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. До этого Щукин занимал пост председателя Верховного суда Дагестана.
Выборы главы Дагестана пройдут осенью этого года. На них нового руководителя будут избирать депутаты местного парламента.