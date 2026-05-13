Парламент Дагестана одобрил Рамазанова на пост председателя правительства
Парламент Дагестана одобрил кандидатуру зампреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова на пост председателя правительства республики, сообщило «РИА Новости».
За него проголосовал 81 депутат – все, кто присутствовали на сессии. Тайное голосование проводилось электронно.
4 мая президент России Владимир Путин назначил экс-председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина по пост врио главы региона. Прежний руководитель республики Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Выборы пройдут осенью. Глава региона утверждается голосованием депутатов.
6 мая Рамазанов стал врио председателя правительства Дагестана. В тот же день Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Правительству региона, которое ушло в отставку, поручено продолжить выполнение своих функций до формирования нового состава кабинета министров.