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Торговое представительство России в Швеции атаковал беспилотник

Подобные удары продолжаются больше года
Ведомости

В ночь на 17 июня Торговое представительство России в Швеции атаковали при помощи беспилотника. Дрон сбросил на площадку перед центральным входом в здание пакет с краской. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в стране.

В сообщении говорится, что Торговое представительство является неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в Швеции. Поэтому на ее территорию распространяются иммунитеты и привилегии, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. В частности власти Швеции обязаны обеспечивать неприкосновенность миссии в стране.

«Вынуждены констатировать, что шведские власти в очередной раз не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на выправлении такой ситуации», – заключили представители посольства.

Подобные атаки продолжаются уже больше года. Российское посольство в Швеции неоднократно призывало местную полицию и МИД пресечь нападения.

Последний раз подобный инцидент произошел утром 25 мая. Тогда беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом в посольство России в Швеции. По данным диппредставительства, для нападения использовалась стеклянная емкость, которая могла нанести людям тяжелые увечья.

После произошедшего председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению направить запрос в МИД России для выяснения обстоятельств подобных атак.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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