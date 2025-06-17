Торговое представительство России в Швеции атаковал беспилотник

Торговое представительство России в Швеции атаковал беспилотникПодобные удары продолжаются больше года
В ночь на 17 июня Торговое представительство России в Швеции атаковали при помощи беспилотника. Дрон сбросил на площадку перед центральным входом в здание пакет с краской. Об этом сообщили в Telegram-канале посольства РФ в стране.
В сообщении говорится, что Торговое представительство является неотъемлемой частью российской дипломатической миссии в Швеции. Поэтому на ее территорию распространяются иммунитеты и привилегии, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 г. В частности власти Швеции обязаны обеспечивать неприкосновенность миссии в стране.
«Вынуждены констатировать, что шведские власти в очередной раз не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на выправлении такой ситуации», – заключили представители посольства.
Подобные атаки продолжаются уже больше года. Российское посольство в Швеции неоднократно призывало местную полицию и МИД пресечь нападения.
Последний раз подобный инцидент произошел утром 25 мая. Тогда беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом в посольство России в Швеции. По данным диппредставительства, для нападения использовалась стеклянная емкость, которая могла нанести людям тяжелые увечья.
После произошедшего председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению направить запрос в МИД России для выяснения обстоятельств подобных атак.