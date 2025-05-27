СК выясняет обстоятельства нападений на посольство России в Швеции
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению направить запрос в МИД России для выяснения обстоятельств атак на российское посольство в Швеции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В дальнейшем СК РФ проведет правовую оценку произошедшего.
Утром 25 мая беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом в посольство России в Швеции. По данным диппредставительства, для нападения использовалась стеклянная емкость, которая могла нанести людям тяжелые увечья. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что на следующей неделе Швеция получит ноту протеста.
Подобные атаки продолжаются уже больше года. Российское посольство в Швеции неоднократно призывало местную полицию и МИД пресечь нападения. Очередной акт вандализма произошел в середине апреля. Тогда на асфальт перед центральным входом в служебное здание бросили емкости с краской.