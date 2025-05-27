СК выясняет обстоятельства нападений на посольство России в Швеции

Подобные атаки продолжаются уже больше года. Российское посольство в Швеции неоднократно призывало местную полицию и МИД пресечь нападения. Очередной акт вандализма произошел в середине апреля. Тогда на асфальт перед центральным входом в служебное здание бросили емкости с краской.