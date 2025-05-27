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СК выясняет обстоятельства нападений на посольство России в Швеции

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению направить запрос в МИД России для выяснения обстоятельств атак на российское посольство в Швеции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В дальнейшем СК РФ проведет правовую оценку произошедшего.

Утром 25 мая беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом в посольство России в Швеции. По данным диппредставительства, для нападения использовалась стеклянная емкость, которая могла нанести людям тяжелые увечья. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что на следующей неделе Швеция получит ноту протеста.

Подобные атаки продолжаются уже больше года. Российское посольство в Швеции неоднократно призывало местную полицию и МИД пресечь нападения. Очередной акт вандализма произошел в середине апреля. Тогда на асфальт перед центральным входом в служебное здание бросили емкости с краской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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