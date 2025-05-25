Захарова: Швеция получит ноту после нападения на посольство России
На следующей неделе Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на российское посольство в Швеции, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Рано утром 25 мая беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом входом в российское посольство, сообщало диппредставительство. Там указали, что для нападения использовалась стеклянная емкость, которая могла нанести людям тяжелые увечья.
Швеция должна «обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции», добавила она.
Подобные нападения продолжаются уже больше года, а российское посольство неоднократно призывало шведскую полицию и МИД страны пресечь подобные атаки, заявили в диппредставительстве. Один из актов вандализма произошел в середине апреля. Тогда на асфальт перед центральным входом в служебное здание бросили емкости с краской.