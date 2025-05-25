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Захарова: Швеция получит ноту после нападения на посольство России

Ведомости

На следующей неделе Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на российское посольство в Швеции, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Рано утром 25 мая беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом входом в российское посольство, сообщало диппредставительство. Там указали, что для нападения использовалась стеклянная емкость, которая могла нанести людям тяжелые увечья.

Швеция должна «обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции», добавила она.

Подобные нападения продолжаются уже больше года, а российское посольство неоднократно призывало шведскую полицию и МИД страны пресечь подобные атаки, заявили в диппредставительстве. Один из актов вандализма произошел в середине апреля. Тогда на асфальт перед центральным входом в служебное здание бросили емкости с краской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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