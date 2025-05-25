Захарова: Швеция получит ноту после нападения на посольство России

Подобные нападения продолжаются уже больше года, а российское посольство неоднократно призывало шведскую полицию и МИД страны пресечь подобные атаки, заявили в диппредставительстве. Один из актов вандализма произошел в середине апреля. Тогда на асфальт перед центральным входом в служебное здание бросили емкости с краской.