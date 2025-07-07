Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД из-за нападений на торгпредство

6 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в ведомство вызовут шведского посла. Инцидент произошел в Стокгольме. Тогда торгпредство подверглось нападению с использованием дрона – с помощью беспилотника сбросили пакет с краской. В Москве призвали Швецию расследовать это и другие нападения БПЛА. Россия считает необходимым установить инициаторов и исполнителей акций и привлечь их к ответственности.