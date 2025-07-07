Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД из-за нападений на торгпредство

Ведомости

Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД РФ. Его вызвали после нападений беспилотников на российское торговое представительство в Швеции, последнее из которых произошло около 3:30 5 июля, сообщили в Telegram-канале ведомства.

6 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в ведомство вызовут шведского посла. Инцидент произошел в Стокгольме. Тогда торгпредство подверглось нападению с использованием дрона – с помощью беспилотника сбросили пакет с краской. В Москве призвали Швецию расследовать это и другие нападения БПЛА. Россия считает необходимым установить инициаторов и исполнителей акций и привлечь их к ответственности.

Предыдущая подобная атака была зафиксирована 17 июня. Тогда в посольстве России в Стокгольме напомнили о содержании ст. 2 двусторонней Конвенции о правовом положении Торгового представительства между РФ и Швецией. В соответствии с ней организация находится под иммунитетом, а значит, Швеция должна соблюдать свои международные обязательства по обеспечению неприкосновенности территории представительства.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных