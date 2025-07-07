Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД из-за нападений на торгпредство
Временный поверенный в делах Швеции прибыл в МИД РФ. Его вызвали после нападений беспилотников на российское торговое представительство в Швеции, последнее из которых произошло около 3:30 5 июля, сообщили в Telegram-канале ведомства.
6 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что в ведомство вызовут шведского посла. Инцидент произошел в Стокгольме. Тогда торгпредство подверглось нападению с использованием дрона – с помощью беспилотника сбросили пакет с краской. В Москве призвали Швецию расследовать это и другие нападения БПЛА. Россия считает необходимым установить инициаторов и исполнителей акций и привлечь их к ответственности.
Предыдущая подобная атака была зафиксирована 17 июня. Тогда в посольстве России в Стокгольме напомнили о содержании ст. 2 двусторонней Конвенции о правовом положении Торгового представительства между РФ и Швецией. В соответствии с ней организация находится под иммунитетом, а значит, Швеция должна соблюдать свои международные обязательства по обеспечению неприкосновенности территории представительства.