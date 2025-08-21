Газета
Главная / Политика /

Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению БПЛА

Ведомости

В ночь на 21 августа на Торговое представительство России в Швеции вновь сбросили пакет с краской при помощи беспилотника. Об этом сообщили в Telegram-канале российского посольства.

Дипломаты выразили возмущение в связи с тем, что власти Швеции пренебрегают дипломатическим иммунитетом российских учреждений, а также собственным законодательством. В посольстве напомнили, что после аналогичного инцидента в июле шведские власти установили над Торгпредством РФ бесполетную зону.

«Исходим из того, что пора бы, наконец, установить инициаторов и исполнителей этих акций, а также привлечь их к ответственности, в том числе с целью недопущения подобных нападений впредь. Бездействие властей Швеции в этом сюжете становится уже явной политической позицией», – говорится в сообщении.

Россия заявила Швеции решительный протест из-за очередной атаки на торгпредство

Политика / Международные отношения

Предыдущая атака на Торговое представительство РФ в Швеции произошла 5 июля. Тогда МИД РФ заявил решительный протест шведской стороне.

Подобная атака была также зафиксирована 17 июня. Тогда в посольстве России в Стокгольме напомнили о содержании ст. 2 двусторонней Конвенции о правовом положении Торгового представительства между РФ и Швецией. В соответствии с ней организация находится под иммунитетом, а значит, Швеция должна соблюдать свои международные обязательства по обеспечению неприкосновенности территории представительства.

