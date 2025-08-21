Торговое представительство России в Швеции вновь подверглось нападению БПЛА

«Исходим из того, что пора бы, наконец, установить инициаторов и исполнителей этих акций, а также привлечь их к ответственности, в том числе с целью недопущения подобных нападений впредь. Бездействие властей Швеции в этом сюжете становится уже явной политической позицией», – говорится в сообщении.