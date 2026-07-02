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Главная / Политика /

Посла Швеции вызовут в МИД после атаки на российское посольство

Ведомости

Москва вызовет посла Швеции в РФ Кристину Юханнессон, объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В связи с атакой на посольство России в Швеции планируется вызов посла Швеции в Москве в МИД России», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

2 июля на территории посольства РФ в Стокгольме упали два беспилотника. Один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. В самом диппредставительстве возложили ответственность на Швецию за атаку дронов.

Подобные инциденты с посольством в этой стране уже происходили. В сентябре 2025 г. на территорию представительства также сбросили пакет с краской.

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