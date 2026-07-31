В Польше снесли памятник советским воинам
В польском городе Пыжице демонтировали памятник советским воинам. Об этом сообщают «РИА Новости».
Снос монумента был инициирован Институтом национальной памяти Польши (IPN). По данным агентства, во время демонтажа рабочие столкнулись с техническими трудностями. Сначала не удалось запустить подъемник, затем пневматический манипулятор после нескольких часов работы не смог повалить памятник. В итоге монумент был снесен.
По информации издания, среди собравшихся на месте местных жителей возникли споры. «Это наша история, это наша память», – сказал один из жителей. Другой участник мероприятия в ответ заявил, что тому «здесь не место».
17 июля также сообщалось, что МИД России выразил протест временному поверенному в делах Эстонии в РФ Мареку Юхтеги в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что судьба останков 795 советских солдат и офицеров, захороненных на этом месте, остается неизвестной.