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В Польше снесли памятник советским воинам

Ведомости

В польском городе Пыжице демонтировали памятник советским воинам. Об этом сообщают «РИА Новости».

Снос монумента был инициирован Институтом национальной памяти Польши (IPN). По данным агентства, во время демонтажа рабочие столкнулись с техническими трудностями. Сначала не удалось запустить подъемник, затем пневматический манипулятор после нескольких часов работы не смог повалить памятник. В итоге монумент был снесен.

По информации издания, среди собравшихся на месте местных жителей возникли споры. «Это наша история, это наша память», – сказал один из жителей. Другой участник мероприятия в ответ заявил, что тому «здесь не место».

17 июля также сообщалось, что МИД России выразил протест временному поверенному в делах Эстонии в РФ Мареку Юхтеги в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла, что судьба останков 795 советских солдат и офицеров, захороненных на этом месте, остается неизвестной.

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