В Нидерландах осквернили более 150 могил советских воинов
На кладбище в мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Лёсден в Нидерландах осквернены ориентировочно 150 могил советских воинов. Об этом сообщили на сайте музея Sovjet Ereveld Experience.
На надгробиях красной краской написаны буквы, складывающиеся в оскорбительные выражения.
Сотрудники музея заявили, что тесно сотрудничают с полицией, муниципалитетом и другими профильными ведомствами. Они выразили надежду, что виновные будут задержаны и привлечены к ответственности в ближайшее время.
«Советское поле славы» - кладбище, на котором похоронены 865 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны. Это единственное кладбище в Нидерландах, посвященное советским военным.
После этого посольство России в Нидерландах сообщило, что будет добиваться скорейшего правосудия и приведения оскверненных памятников в порядок. Диппредставительство держит вопрос на самом пристальном контроле.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что вандалами, осквернившими могили, являются сами власти западных государств. По ее словам, они на протяжении десятилетий создавали атмосферу, в которой подобные преступления стали возможны.
16 апреля LRT сообщала, что в Шяуляе в Литве эксгумировали останки 48 советских солдат, могилы которых находились в центре города возле собора святых Петра и Павла. После завершения раскопок на территории собора специалисты проведут антропологические исследования для определения пола, возраста, патологий и травм военных. Затем их захоронят на кладбище для советских солдат времен Второй мировой воны, недалеко от кладбища Гинкунай.