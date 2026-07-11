В Нидерландах осквернили более 150 могил советских воинов

16 апреля LRT сообщала, что в Шяуляе в Литве эксгумировали останки 48 советских солдат, могилы которых находились в центре города возле собора святых Петра и Павла. После завершения раскопок на территории собора специалисты проведут антропологические исследования для определения пола, возраста, патологий и травм военных. Затем их захоронят на кладбище для советских солдат времен Второй мировой воны, недалеко от кладбища Гинкунай.