МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Литвы из-за ликвидации захоронений

В МИДе Тубайте напомнили, что образованная по итогам Второй мировой войны Литовская ССР получила Вильнюс и Вильнюсскую область, которыми до войны владела Польша, а также бывшие германские земли Клайпеду и Клайпедскую область. В ведомстве подчеркнули, что за это Литва должна быть признательна советским солдатам. Представителю республики также указали, что в Уголовном кодексе РФ есть уголовная ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом.