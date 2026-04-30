МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Литвы из-за ликвидации захоронений

Ведомости

В Министерство иностранных дел РФ вызвана временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте. Ей заявлен решительный протест в связи с ликвидацией захоронения солдат и офицеров Красной армии в городе Шяуляй. Об этом сообщило дипведомство на сайте.

В МИДе отметили, что подобная кампания по осквернению останков погибших воинов, павших в 1944 г. в боях за освобождение Литвы, выглядит циничной, особенно накануне Дня Победы.

В МИДе Тубайте напомнили, что образованная по итогам Второй мировой войны Литовская ССР получила Вильнюс и Вильнюсскую область, которыми до войны владела Польша, а также бывшие германские земли Клайпеду и Клайпедскую область. В ведомстве подчеркнули, что за это Литва должна быть признательна советским солдатам. Представителю республики также указали, что в Уголовном кодексе РФ есть уголовная ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом.

16 апреля LRT сообщала, что в Шяуляе эксгумировали останки 48 советских солдат, могилы которых находились в центре литовского города возле собора святых Петра и Павла. Останки хранятся на территории, выделенной муниципалитетом Шяуляя. После завершения раскопок на территории собора специалисты проведут антропологические исследования для определения пола, возраста, патологий и травм военных. Затем их захоронят на кладбище для советских солдат времен Второй мировой воны, недалеко от кладбища Гинкунай.

14 июня 2024 г. сейм (парламент) Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают перенос захоронений советских воинов. Согласно принятым поправкам, могилы советских солдат могут быть перенесены, если их признают объектами, «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

