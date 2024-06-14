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В Литве приняли закон о переносе захоронений советских воинов

Ведомости

Сейм (парламент) Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают перенос захоронений советских воинов. Об этом сообщает портал Etaplius.

Инициативу поддержали 89 членов парламента, пять депутатов воздержались, против никто не проголосовал. 

Согласно принятым поправкам, могилы советских солдат могут быть перенесены, если их признают объектами, «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии». Принимать решение по этому вопросу будет межведомственная комиссия при Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы.

Законопроект был подготовлен после обращения Шяуляйского городского самоуправления. Жители города хотят, чтобы останки солдат Великой Отечественной войны, захороненные у входа в собор апостолов Петра и Павла, были перенесены на кладбище. Etaplius отмечает, что это захоронение внесено в реестр культурных ценностей, там похоронены 52 советских солдата.

В феврале 2024 г. власти волости острова Сааремаа в Эстонии сообщили, что планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище. Кроме того, они хотят демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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