В Литве приняли закон о переносе захоронений советских воинов

Законопроект был подготовлен после обращения Шяуляйского городского самоуправления. Жители города хотят, чтобы останки солдат Великой Отечественной войны, захороненные у входа в собор апостолов Петра и Павла, были перенесены на кладбище. Etaplius отмечает, что это захоронение внесено в реестр культурных ценностей, там похоронены 52 советских солдата.