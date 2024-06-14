В Литве приняли закон о переносе захоронений советских воинов
Сейм (парламент) Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают перенос захоронений советских воинов. Об этом сообщает портал Etaplius.
Инициативу поддержали 89 членов парламента, пять депутатов воздержались, против никто не проголосовал.
Согласно принятым поправкам, могилы советских солдат могут быть перенесены, если их признают объектами, «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии». Принимать решение по этому вопросу будет межведомственная комиссия при Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы.
Законопроект был подготовлен после обращения Шяуляйского городского самоуправления. Жители города хотят, чтобы останки солдат Великой Отечественной войны, захороненные у входа в собор апостолов Петра и Павла, были перенесены на кладбище. Etaplius отмечает, что это захоронение внесено в реестр культурных ценностей, там похоронены 52 советских солдата.
В феврале 2024 г. власти волости острова Сааремаа в Эстонии сообщили, что планируют провести раскопки на территории мемориального комплекса у деревни Техумарди и перезахоронить останки советских солдат на кладбище. Кроме того, они хотят демонтировать 90 могильных камней с пятиконечными звездами.