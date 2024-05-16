МВД России объявило в розыск бывших глав МВД и МИД Эстонии

После начала спецоперации России на Украине в европейских странах участились случаи вандализма в отношении памятников советским солдатам и их демонтажа. В сентябре 2023 г. в СК РФ сообщали, что по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам СК РФ привлек заочно в качестве обвиняемых 173 иностранцев, включая граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.