МВД России объявило в розыск бывших глав МВД и МИД Эстонии
МВД России объявило в розыск экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу и бывшего главу МВД республики Эльмара Вахера. Об этом свидетельствуют данные розыскной базы российского ведомства.
Рейнсалу и Вахер разыскиваются по уголовной статье, о каком именно преступлении идет речь, не уточняется.
Кроме того, в розыск объявлены несколько чиновников из Литвы, Латвии и Польши. Основанием для их розыска также стала уголовная статья.
В частности, МВД разыскивает мэра и вице-мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и Саулюса Симе, а также мэра и вице-мэра литовского города Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса и Лорету Масилюнене. Помимо них в базе числятся депутат сейма Латвии Янис Витенбергс, мэр города Мальборк в Польше Марек Хажевский и бывший мэр города Бжег Ежа Врембяк.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что все перечисленные чиновники разыскиваются в рамках уголовных дел об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
13 февраля МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за уничтожение памятников советским воинам.
После начала спецоперации России на Украине в европейских странах участились случаи вандализма в отношении памятников советским солдатам и их демонтажа. В сентябре 2023 г. в СК РФ сообщали, что по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам СК РФ привлек заочно в качестве обвиняемых 173 иностранцев, включая граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.