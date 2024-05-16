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МВД России объявило в розыск бывших глав МВД и МИД Эстонии

Ведомости

МВД России объявило в розыск экс-министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу и бывшего главу МВД республики Эльмара Вахера. Об этом свидетельствуют данные розыскной базы российского ведомства.

Рейнсалу и Вахер разыскиваются по уголовной статье, о каком именно преступлении идет речь, не уточняется.

Кроме того, в розыск объявлены несколько чиновников из Литвы, Латвии и Польши. Основанием для их розыска также стала уголовная статья. 

В частности, МВД разыскивает мэра и вице-мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и Саулюса Симе, а также мэра и вице-мэра литовского города Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса и Лорету Масилюнене. Помимо них в базе числятся депутат сейма Латвии Янис Витенбергс, мэр города Мальборк в Польше Марек Хажевский и бывший мэр города Бжег Ежа Врембяк. 

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что все перечисленные чиновники ​​разыскиваются в рамках уголовных дел об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

13 февраля МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за уничтожение памятников советским воинам.

После начала спецоперации России на Украине в европейских странах участились случаи вандализма в отношении памятников советским солдатам и их демонтажа. В сентябре 2023 г. в СК РФ сообщали, что по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам СК РФ привлек заочно в качестве обвиняемых 173 иностранцев, включая граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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