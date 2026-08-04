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СК установит обстоятельства демонтажа памятника солдатам ВОВ в Польше

Ведомости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника», – говорится в сообщении.

31 июля в польском городе Пыжице демонтировали памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Снос был инициативой Института национальной памяти Польши (IPN). Некоторые жители страны высказались против действий правительства.

4 августа посольство России в Польше направило властям страны ноту протеста из-за сноса памятника.

Ранее Москва выдвинула протест временному поверенному в делах Эстонии в России Мареку Юхтеги в связи со сносом памятника советским воинам-освободителям. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снос памятника нарушением норм гуманитарного права.

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