Новак сообщил о ночных атаках ВСУ на четыре российских НПЗ

В ночь на 2 октября дежурные средства ПВО уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами РФ и двумя морями. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей. Также БПЛА уничтожили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.