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Новак сообщил о ночных атаках ВСУ на четыре российских НПЗ

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В минувшую ночь ВСУ попытались нанести удары по четырем нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.

«Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало», – отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Новака, только на одном заводе оценивают ущерб от ударов. Вице-премьер подчеркнул, что российское правительство прикладывает все усилия для снабжения внутреннего рынка топливом.

В ночь на 2 октября  дежурные средства ПВО уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами РФ и двумя морями. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей. Также БПЛА уничтожили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

25 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников на регион. В связи с этим завод приостановил свою работу.

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