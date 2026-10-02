Новак сообщил о ночных атаках ВСУ на четыре российских НПЗ
В минувшую ночь ВСУ попытались нанести удары по четырем нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) на территории России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.
«Мы фактически отбили все атаки на наши предприятия. Технологическое оборудование не пострадало», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Новака, только на одном заводе оценивают ущерб от ударов. Вице-премьер подчеркнул, что российское правительство прикладывает все усилия для снабжения внутреннего рынка топливом.
В ночь на 2 октября дежурные средства ПВО уничтожили 646 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами РФ и двумя морями. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской, Астраханской областей. Также БПЛА уничтожили над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
25 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников на регион. В связи с этим завод приостановил свою работу.