Главные заявления Новака о ситуации с бензином и дизелем в России

Главные заявления Новака о ситуации с бензином и дизелем в РоссииО локальном дефиците, стабильном рынке и ценах на АЗС
- О дефиците на рынке бензина
- О помощи регионам с перебоями поставок
- О рынке дизельного топлива и авиакеросина
- О защите НПЗ
- О продажах на АЗС
Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что на российском рынке бензина сохраняется небольшой дефицит, однако ажиотажного спроса сейчас нет. По его словам, власти помогают регионам с перебоями поставок, а нефтяные компании усиливают защиту НПЗ. Ранее летом из-за дефицита спрос на бензин был выше, чем годом ранее. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О дефиците на рынке бензина
Новак сообщил, что власти видят на рынке бензина небольшой дефицит. «Предпринимаются все необходимые меры по его покрытию», – сказал он.
По словам вице-премьера, летом дефицит сопровождался повышенным спросом. Потребители старались покупать дополнительные объемы топлива, поэтому спрос в этом году оказался частично выше прошлогоднего.
При этом сейчас ажиотажного спроса нет. «Люди понимают, что можно заправиться. И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит», – сказал он.
О помощи регионам с перебоями поставок
По словам Новака, ситуация с бензином остается напряженной и требует оперативного управления.
«Те регионы, в которых из-за логистических нарушений и появляются дефициты, мы работаем и помогаем для обеспечения заправок и нефтебаз топливом», – рассказал вице-премьер.
29 сентября Минэнерго разработало несколько сценариев развития ситуации на топливном рынке и меры реагирования на возможные перебои. Власти также обсуждали дополнительные поставки в Иркутскую, Ленинградскую и Пензенскую области и Якутию.
О рынке дизельного топлива и авиакеросина
Отдельно Новак заявил, что в России сейчас сбалансированы рынки дизельного топлива и авиакеросина.
При этом на мировом рынке дизтоплива, по словам вице-премьера, наблюдается дефицит.
«Если говорить о мировом рынке дизеля, то он испытывает сегодня дефицит в результате закрытия Ормузского пролива, откуда достаточно большое количество шло нефтепродуктов на мировые рынки... Это отражается сегодня в том числе и на мировых ценах. Сегодня достаточно рекордные цены на мировых рынках именно на дизель», – объяснил Новак.
О защите НПЗ
Нефтяные компании принимают меры для снижения рисков и поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов, заявил Новак.
«Это большая работа, и адаптировались предприятия, выделяют достаточно большое количество денег в том числе на все эти направления», – сказал он.
Во время выступления в Совете Федерации 2 октября Новак также говорил, что компании, Минэнерго и Минобороны усилили защиту НПЗ, а ущерб от атак на предприятия снизился.
О продажах на АЗС
Около 80% продаж нефтепродуктов на российских АЗС приходится на крупные, вертикально интегрированные нефтяные компании, сообщил Новак. Он перечислил среди них «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз».
По словам вице-премьера, на заправках этих компаний цены растут примерно на уровне инфляции относительно прошлого года.
«И компании ведут себя в этих условиях, когда есть частичный дефицит, социально ответственно», – пояснил вице-премьер.