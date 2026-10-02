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Главная / Бизнес /

Главные заявления Новака о ситуации с бензином и дизелем в России

О локальном дефиците, стабильном рынке и ценах на АЗС
Михаил Беляев
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости
Главное
  • О дефиците на рынке бензина
  • О помощи регионам с перебоями поставок
  • О рынке дизельного топлива и авиакеросина
  • О защите НПЗ
  • О продажах на АЗС

Вице-премьер Александр Новак заявил журналистам, что на российском рынке бензина сохраняется небольшой дефицит, однако ажиотажного спроса сейчас нет. По его словам, власти помогают регионам с перебоями поставок, а нефтяные компании усиливают защиту НПЗ. Ранее летом из-за дефицита спрос на бензин был выше, чем годом ранее. «Ведомости» собрали основные тезисы.

О дефиците на рынке бензина

Новак сообщил, что власти видят на рынке бензина небольшой дефицит. «Предпринимаются все необходимые меры по его покрытию», – сказал он.

По словам вице-премьера, летом дефицит сопровождался повышенным спросом. Потребители старались покупать дополнительные объемы топлива, поэтому спрос в этом году оказался частично выше прошлогоднего.

При этом сейчас ажиотажного спроса нет. «Люди понимают, что можно заправиться. И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит», – сказал он.

О помощи регионам с перебоями поставок

По словам Новака, ситуация с бензином остается напряженной и требует оперативного управления.

«Те регионы, в которых из-за логистических нарушений и появляются дефициты, мы работаем и помогаем для обеспечения заправок и нефтебаз топливом», – рассказал вице-премьер.

29 сентября Минэнерго разработало несколько сценариев развития ситуации на топливном рынке и меры реагирования на возможные перебои. Власти также обсуждали дополнительные поставки в Иркутскую, Ленинградскую и Пензенскую области и Якутию.

О рынке дизельного топлива и авиакеросина

Отдельно Новак заявил, что в России сейчас сбалансированы рынки дизельного топлива и авиакеросина.

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При этом на мировом рынке дизтоплива, по словам вице-премьера, наблюдается дефицит.

«Если говорить о мировом рынке дизеля, то он испытывает сегодня дефицит в результате закрытия Ормузского пролива, откуда достаточно большое количество шло нефтепродуктов на мировые рынки... Это отражается сегодня в том числе и на мировых ценах. Сегодня достаточно рекордные цены на мировых рынках именно на дизель», – объяснил Новак.

О защите НПЗ

Нефтяные компании принимают меры для снижения рисков и поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов, заявил Новак.

«Это большая работа, и адаптировались предприятия, выделяют достаточно большое количество денег в том числе на все эти направления», – сказал он.

Во время выступления в Совете Федерации 2 октября Новак также говорил, что компании, Минэнерго и Минобороны усилили защиту НПЗ, а ущерб от атак на предприятия снизился.

О продажах на АЗС

Около 80% продаж нефтепродуктов на российских АЗС приходится на крупные, вертикально интегрированные нефтяные компании, сообщил Новак. Он перечислил среди них «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «Газпром нефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз».

По словам вице-премьера, на заправках этих компаний цены растут примерно на уровне инфляции относительно прошлого года.

«И компании ведут себя в этих условиях, когда есть частичный дефицит, социально ответственно», – пояснил вице-премьер.

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