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Главная / Политика /

Песков: Украина обязательно заплатит цену за свои действия

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о намерении Украины увеличить интенсивность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, российские военные наносят ответные удары после расширения Киевом перечня целей на территории России.

«Это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, – они занимаются возмездием за это», – сказал Песков. Он добавил, что Украина «заплатит цену» за свои действия.

3 октября Зеленский заявил, что Киев намерен увеличить интенсивность ударов по российским НПЗ. Он объяснил это утверждаемым им изменением российской тактики воздушных атак и заявил, что Украина продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре, но не по гражданскому населению. 4 октября Минобороны России сообщило о намерении усилить удары по военным и военно-промышленным объектам на Украине после заявления Зеленского.

2 октября вице-премьер Александр Новак сообщил о попытках атаковать четыре российских НПЗ за одну ночь. По его словам, технологическое оборудование предприятий не пострадало, на одном из заводов оценивался ущерб. 14 сентября Кремль приветствовал призыв президента США Дональда Трампа к Киеву прекратить удары по российским НПЗ. До этого Путин заявлял, что в ответ на атаки по российским нефтеперерабатывающим предприятиям поручил наносить удары по объектам энергетики Украины.

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