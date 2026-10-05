Песков: Украина обязательно заплатит цену за свои действия

«Это была именно украинская сторона, это был именно киевский режим, которые пошли на расширение перечня целей в мирной экономике Российской Федерации. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, – они занимаются возмездием за это», – сказал Песков. Он добавил, что Украина «заплатит цену» за свои действия.