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Кремль приветствует призыв к Киеву прекратить бить по инфраструктуре

Трамп попросил Зеленского остановить удары по НПЗ
Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Москва может только приветствовать призыв к Киеву остановить удары по российской мирной инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на сообщения о просьбе президента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не атаковать российскую инфраструктуру, производящую дизель, а также прокомментировал возможность взаимно не атаковать такую инфраструктуру Украины.

«На вторую часть вопроса я вам не отвечу. Но что касается первой части вашего вопроса, безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре», – сказал он.

Накануне Трамп призвал президента Украины прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит дизельного топлива и не мешать его экспорту из России. Этот призыв прозвучал на фоне роста цен на топливо, в том числе на дизель, на внутреннем рынке США. 11 сентября средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон. В Калифорнии цена приблизилась к $8 за галлон. 

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