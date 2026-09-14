Кремль приветствует призыв к Киеву прекратить бить по инфраструктуре

Накануне Трамп призвал президента Украины прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит дизельного топлива и не мешать его экспорту из России. Этот призыв прозвучал на фоне роста цен на топливо, в том числе на дизель, на внутреннем рынке США. 11 сентября средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон. В Калифорнии цена приблизилась к $8 за галлон.