Цены на дизель в США впервые превысили $6 за галлон
Средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон и достигла $6,0556, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые приводит Bloomberg. В Калифорнии цена приблизилась к $8 за галлон. Рост стоимости топлива усилил риски дальнейшего ускорения инфляции в стране менее чем за два месяца до промежуточных выборов в конгресс.
Подорожание дизеля происходило на фоне резкого роста цен на нефть и ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Цена Brent за последнюю неделю прибавила около 10–14% и 11 сентября в моменте приближалась к $110 за баррель, пишет Reuters. На рынок давили перебои с судоходством через Ормузский пролив, через который в обычных условиях проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, а также новая эскалация в районе Баб-эль-Мандебского пролива после продвижения хуситов к побережью Йемена.
Высокие цены на дизель могут отразиться на стоимости грузоперевозок, строительства и продовольствия, поскольку топливо широко используется в грузовом транспорте, сельском хозяйстве и промышленности, отмечает Bloomberg. Для администрации Дональда Трампа это создало дополнительный политический риск перед промежуточными выборами 3 ноября: по последнему опросу Reuters/Ipsos, работу президента одобряли 33% американцев, а демократы демонстрировали более высокую готовность участвовать в голосовании. В отдельных общенациональных опросах они также опережали республиканцев примерно на 6–8 п. п.
В начале сентября дизель в США подорожал на 55% с начала войны с Ираном и достиг тогда рекордных $5,85 за галлон. В июле стратегические запасы нефти США сократились до минимума с 1983 г., что ограничило возможности властей влиять на рынок за счет резервов. В августе оптовые цены на дизель в США во II квартале выросли на 75% год к году на фоне конфликта в Персидском заливе.