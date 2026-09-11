Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,541+0,08%VEON-RX63,9+0,95%BSPBP32,9-0,75%IMOEX2 278,88-1,3%RTSI851,09-1,3%RGBI113,67-0,3%RGBITR774,37-0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Цены на дизель в США впервые превысили $6 за галлон

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя стоимость дизельного топлива в США впервые превысила $6 за галлон и достигла $6,0556, следует из данных Американской автомобильной ассоциации (AAA), которые приводит Bloomberg. В Калифорнии цена приблизилась к $8 за галлон. Рост стоимости топлива усилил риски дальнейшего ускорения инфляции в стране менее чем за два месяца до промежуточных выборов в конгресс.

Подорожание дизеля происходило на фоне резкого роста цен на нефть и ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Цена Brent за последнюю неделю прибавила около 10–14% и 11 сентября в моменте приближалась к $110 за баррель, пишет Reuters. На рынок давили перебои с судоходством через Ормузский пролив, через который в обычных условиях проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, а также новая эскалация в районе Баб-эль-Мандебского пролива после продвижения хуситов к побережью Йемена.

Высокие цены на дизель могут отразиться на стоимости грузоперевозок, строительства и продовольствия, поскольку топливо широко используется в грузовом транспорте, сельском хозяйстве и промышленности, отмечает Bloomberg. Для администрации Дональда Трампа это создало дополнительный политический риск перед промежуточными выборами 3 ноября: по последнему опросу Reuters/Ipsos, работу президента одобряли 33% американцев, а демократы демонстрировали более высокую готовность участвовать в голосовании. В отдельных общенациональных опросах они также опережали республиканцев примерно на 6–8 п. п.

В начале сентября дизель в США подорожал на 55% с начала войны с Ираном и достиг тогда рекордных $5,85 за галлон. В июле стратегические запасы нефти США сократились до минимума с 1983 г., что ограничило возможности властей влиять на рынок за счет резервов. В августе оптовые цены на дизель в США во II квартале выросли на 75% год к году на фоне конфликта в Персидском заливе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте