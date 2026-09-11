Цены на дизель в США впервые превысили $6 за галлон

В начале сентября дизель в США подорожал на 55% с начала войны с Ираном и достиг тогда рекордных $5,85 за галлон. В июле стратегические запасы нефти США сократились до минимума с 1983 г., что ограничило возможности властей влиять на рынок за счет резервов. В августе оптовые цены на дизель в США во II квартале выросли на 75% год к году на фоне конфликта в Персидском заливе.