Дизель в США подорожал на 55% за время войны с Ираном

Как отметила газета The New York Times, топливо подорожало на 55%. Кроме того, цена на обычный бензин тоже растет. По данным издания, средняя стоимость за галлон сейчас составляет $4,15 против 3,20 в аналогичный период прошлого года. Такой скачок стал следствием шестимесячного конфликта с Ираном, который в ответ на агрессию США заблокировал Ормузский пролив и нарушил поставки топлива.