Дизель в США подорожал на 55% за время войны с Ираном
Стоимость дизельного топлива в США достигла $5,85 за галлон, что является рекордным уровнем за всю историю. Об этом сообщило Associated Press.
Как отметила газета The New York Times, топливо подорожало на 55%. Кроме того, цена на обычный бензин тоже растет. По данным издания, средняя стоимость за галлон сейчас составляет $4,15 против 3,20 в аналогичный период прошлого года. Такой скачок стал следствием шестимесячного конфликта с Ираном, который в ответ на агрессию США заблокировал Ормузский пролив и нарушил поставки топлива.
17 августа агентство Reuters сообщило, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 33%, что стало самым низким показателем за всю историю его президентства. 64% респондентов не одобряют деятельность Трампа, поскольку конфликт в Персидском заливе парализовал пятую часть мировой торговли нефтью. Это, в свою очередь, привело к повышению цен на бензин, что стало бременем для американских домохозяйств.
14 августа «Ведомости» писали, что нефтяные компании из США зарабатывают на войне в Персидском заливе. Рост их доходов в том числе обусловлен нежелательным для действующей администрации президента увеличением цен на бензин в стране.