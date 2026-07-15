Запасы нефти в США упали до минимального с 1983 года уровня
Стратегический резерв нефти США сократился до самого низкого показателя с весны 1983 г. – 316,504 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные еженедельного обзора Управления энергетической информации министерства энергетики страны.
По итогам недели, завершившейся 10 июля, объем стратегических запасов уменьшился на 2,985 млн баррелей. Более низкий уровень резерва фиксировался только на конец недели, завершившейся 15 апреля 1983 г. Тогда в хранилищах находилось 314,817 млн баррелей нефти.
2 июля «РИА Новости» со ссылкой на данные американской Счетной палаты писали, что четверть запасов Стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей из-за поломок оборудования и деформации хранилищ. Реальные мощности по выдаче нефти снизились до 61% от проектных, по приему – до 56%. На устранение неисправностей требуется $230 млн. К критическому износу инфраструктуры привело экстренное извлечение 180 млн баррелей в 2022 г., а также высвобождение 172 млн баррелей в марте 2026 г. На конец июня резерв сократился до 325,7 млн баррелей – минимума с мая 1983 г. При полном выполнении плана объем может упасть ниже 250 млн баррелей, что станет историческим минимумом с начала статистики в 1982 г.
10 июля «Интерфакс» со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщал, что мировой спрос на нефть в 2026 г. снизится на 1,05 млн б/с – это меньше, чем ожидалось ранее. В мае потребление упало до локального минимума, но со второй половины июня, на фоне перемирия между США и Ираном, рынок начал восстанавливаться. МЭА прогнозирует рост спроса в IV квартале. В странах ОЭСР падение спроса составит 408 000 б/с, в государствах вне организации – 639 000 б/с. Аналитики ожидают, что снижение сменится ростом в 2027 г. Мировые запасы нефти в июне выросли на 21 млн баррелей за счет танкерных резервов, при этом наземные хранилища значительно сократились, особенно на Ближнем Востоке и в Азии.