Запасы нефти в США упали до минимального с 1983 года уровня

10 июля «Интерфакс» со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщал, что мировой спрос на нефть в 2026 г. снизится на 1,05 млн б/с – это меньше, чем ожидалось ранее. В мае потребление упало до локального минимума, но со второй половины июня, на фоне перемирия между США и Ираном, рынок начал восстанавливаться. МЭА прогнозирует рост спроса в IV квартале. В странах ОЭСР падение спроса составит 408 000 б/с, в государствах вне организации – 639 000 б/с. Аналитики ожидают, что снижение сменится ростом в 2027 г. Мировые запасы нефти в июне выросли на 21 млн баррелей за счет танкерных резервов, при этом наземные хранилища значительно сократились, особенно на Ближнем Востоке и в Азии.