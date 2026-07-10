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Главная / Бизнес /

МЭА понизило прогноз падения спроса на нефть в мире

Ведомости

Мировой спрос на нефть в 2026 г. снизится на 1,05 млн б/с – это меньше, чем ожидалось ранее. В мае потребление упало до локального минимума, но со второй половины июня, на фоне перемирия между США и Ираном, рынок начал восстанавливаться, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

МЭА прогнозирует рост спроса в IV квартале. В странах ОЭСР падение спроса составит 408 000 б/с, в государствах вне организации – 639 000 б/с. Аналитики ожидают, что снижение сменится ростом в 2027 г.

Мировые запасы нефти в июне выросли на 21 млн баррелей за счет танкерных резервов, при этом наземные хранилища значительно сократились, особенно на Ближнем Востоке и в Азии.

10 июля цена сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла $76,6 за баррель на фоне ситуации на Ближнем Востоке. На 8:37 мск цена достигала $76,65 за баррель (+0,43%), позже перейдя к снижению до $75,6.

Последние двое суток на Ближнем Востоке происходит новая эскалация конфликта США и Ирана. Ночью 8 июля стороны обменялись массированными ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Вечером 9 июля взрывы произошли в южных районах Ирана.

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