МЭА понизило прогноз падения спроса на нефть в мире

Мировой спрос на нефть в 2026 г. снизится на 1,05 млн б/с – это меньше, чем ожидалось ранее. В мае потребление упало до локального минимума, но со второй половины июня, на фоне перемирия между США и Ираном, рынок начал восстанавливаться, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).