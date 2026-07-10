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Цена на Brent достигла $76,6 за баррель

Ведомости

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent достигла $76,6 за баррель на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Это следует из данных  лондонской бирже ICE Futures.

На 8:37 мск цена достигала $76,65 за баррель (+0,43%), позже перейдя к снижению до $75,6.

В Ближнем Востоке последние два дня происходит новая эскалация конфликта США и Ирана. Ночью 8 июля стороны обменялись массированными ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Вечером 9 июля взрывы произошли в южных районах Ирана.

Военный обозреватель, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев в разговоре с «Ведомостями» предположил, что пока Иран и США не планируют выйти за рамки обменов воздушными ударами. Боевые действия с такой интенсивностью максимум продлятся месяц и могут окончиться в любой день.

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