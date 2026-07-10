Цена на Brent достигла $76,6 за баррель
Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent достигла $76,6 за баррель на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Это следует из данных лондонской бирже ICE Futures.
На 8:37 мск цена достигала $76,65 за баррель (+0,43%), позже перейдя к снижению до $75,6.
В Ближнем Востоке последние два дня происходит новая эскалация конфликта США и Ирана. Ночью 8 июля стороны обменялись массированными ударами, поразив по 80–85 военных целей с каждой стороны. Вечером 9 июля взрывы произошли в южных районах Ирана.
Военный обозреватель, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев в разговоре с «Ведомостями» предположил, что пока Иран и США не планируют выйти за рамки обменов воздушными ударами. Боевые действия с такой интенсивностью максимум продлятся месяц и могут окончиться в любой день.