Цена на Brent достигла $76,6 за баррель

Военный обозреватель, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев в разговоре с «Ведомостями» предположил, что пока Иран и США не планируют выйти за рамки обменов воздушными ударами. Боевые действия с такой интенсивностью максимум продлятся месяц и могут окончиться в любой день.