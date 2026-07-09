На юге Ирана произошли взрывы
Взрывы произошли в южных районах Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Mehr в Telegram.
Два взрыва прогремели в районе городов Бушер и Чогадак. Также взрывы были слышны в Конараке и Бендер-Аббасе.
Сообщений о жертвах и ущербе не поступало.
Накануне вечером США нанесли удары в регионе. Удары стали «мощным ответом на вчерашнее нападение на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив», заявляли в центральном командовании вооруженных сил США. По данным американских военных, судно шло под сингапурским флагом.
Ночью 8 июля США и Иран обменялись массированными ударами. Иранские военные нанесли удары по 85 американским военным объектам в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте, был также сбит американский беспилотник MQ9.