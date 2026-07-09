На юге Ирана произошли взрывы

Ночью 8 июля США и Иран обменялись массированными ударами. Иранские военные нанесли удары по 85 американским военным объектам в порту Салман, в пятом морском районе Бахрейна и на авиабазе «Али ас-Салем» в Кувейте, был также сбит американский беспилотник MQ9.