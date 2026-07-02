Четверть всех запасов нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей
Четверть запасов Стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей из-за поломок оборудования и деформации хранилищ. Об этом пишет пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные американской счетной палаты.
Реальные мощности по выдаче нефти снизились до 61% от проектных, по приему – до 56%. На устранение неисправностей требуется $230 млн.
К критическому износу инфраструктуры привело экстренное извлечение 180 млн баррелей в 2022 г., а также высвобождение 172 млн баррелей в марте 2026 г. На конец июня резерв сократился до 325,7 млн баррелей – минимума с мая 1983 г. При полном выполнении плана объем может упасть ниже 250 млн баррелей, что станет историческим минимумом с начала статистики в 1982 г.
В декабре 2025 г. данные Управления энергетической информации (EIA) США свидетельствовали, что запасы нефти в США снизились на 1,81 млн баррелей до 425,7 млн баррелей. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сокращение на 2,3 млн баррелей.