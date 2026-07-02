Четверть всех запасов нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей

К критическому износу инфраструктуры привело экстренное извлечение 180 млн баррелей в 2022 г., а также высвобождение 172 млн баррелей в марте 2026 г. На конец июня резерв сократился до 325,7 млн баррелей – минимума с мая 1983 г. При полном выполнении плана объем может упасть ниже 250 млн баррелей, что станет историческим минимумом с начала статистики в 1982 г.