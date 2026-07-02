Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
T271,52+0,07%CNY Бирж.00%IMOEX2 344,55-0,15%RTSI943,69-0,15%RGBI113,37+0,33%RGBITR754,94+0,35%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Четверть всех запасов нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей

Ведомости

Четверть запасов Стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей из-за поломок оборудования и деформации хранилищ. Об этом пишет пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные американской счетной палаты.

Реальные мощности по выдаче нефти снизились до 61% от проектных, по приему – до 56%. На устранение неисправностей требуется $230 млн.

К критическому износу инфраструктуры привело экстренное извлечение 180 млн баррелей в 2022 г., а также высвобождение 172 млн баррелей в марте 2026 г. На конец июня резерв сократился до 325,7 млн баррелей – минимума с мая 1983 г. При полном выполнении плана объем может упасть ниже 250 млн баррелей, что станет историческим минимумом с начала статистики в 1982 г.

В декабре 2025 г. данные Управления энергетической информации (EIA) США свидетельствовали, что запасы нефти в США снизились на 1,81 млн баррелей до 425,7 млн баррелей. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сокращение на 2,3 млн баррелей.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь