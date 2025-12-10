Запасы нефти в США снизились на 1,81 млн баррелей
Запасы нефти в США снизились на 1,81 млн баррелей на прошлой неделе, до 425,7 млн баррелей, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) страны. Показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сокращение на 2,3 млн баррелей.
При этом запасы нефти в промежутке с 24 по 28 ноября, наоборот, увеличились на 574 000 баррелей.
Одновременно резко увеличились запасы моторного топлива. Запасы бензина выросли на 6,4 млн баррелей – более чем вдвое выше прогноза в 2,8 млн баррелей. Запасы дистиллятов, включая дизель и топочный мазут, поднялись на 2,5 млн баррелей при ожидаемом росте на 1,9 млн.
В апреле коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,6 млн баррелей за неделю и на 4 апреля составили 442,3 млн баррелей. Объем запасов нефти в США на тот момент был ниже на 4% среднего показателя для апреля за пять лет.