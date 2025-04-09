Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,6 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,6 млн баррелей за неделю и на 4 апреля составили 442,3 млн баррелей, сообщило минэнерго США в еженедельном отчете.
Объем запасов нефти в США на сегодняшний день ниже на 4% среднего показателя для апреля за пять лет.
На 18:00 мск цена июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 3,26% до $59,53 за баррель.
Основная причина снижения цен на нефть – риски замедления роста мировой экономики на фоне введения США импортных пошлин в отношении товаров из различных стран, полагают эксперты.
2 апреля президент США Дональд Трамп ввел ряд пошлин на импорт широкого круга товаров. Базовая минимальная ставка пошлины составляет 10%. При этом для большинства стран, поставляющих товары в США, будут установлены повышенные ставки, размер которых зависит от показателей торгового баланса США с каждой страной.