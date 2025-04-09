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Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,6 млн баррелей

Ведомости

Коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,6 млн баррелей за неделю и на 4 апреля составили 442,3 млн баррелей, сообщило минэнерго США в еженедельном отчете.

Объем запасов нефти в США на сегодняшний день ниже на 4% среднего показателя для апреля за пять лет.

На 18:00 мск цена июньского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 3,26% до $59,53 за баррель.

Основная причина снижения цен на нефть – риски замедления роста мировой экономики на фоне введения США импортных пошлин в отношении товаров из различных стран, полагают эксперты.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел ряд пошлин на импорт широкого круга товаров. Базовая минимальная ставка пошлины составляет 10%. При этом для большинства стран, поставляющих товары в США, будут установлены повышенные ставки, размер которых зависит от показателей торгового баланса США с каждой страной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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