Рубио: перспектив урегулирования украинского кризиса сейчас нет
Перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине не наблюдаются, однако США будут работать над этим вопросом, заявил в интервью греческому изданию Hellas Journal госсекретарь США Марко Рубио.
«Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет. Мы готовы сыграть любую возможную роль в том, чтобы оно состоялось. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось», – сказал он.
Рубио добавил, что украинская сторона отвергает требования России о передаче территорий ДНР и ЛНР. Вместе с тем госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу возможной эскалации конфликта. Он отметил, что США по-прежнему готовы содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине и продолжают изучать перспективы по этому вопросу.
7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает работать над урегулированием украинского конфликта и ожидает, что оно будет достигнуто в ближайшее время.
25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле за пару недель до выборов в Госдуму. Он отметил, что Киев предпринял попытку массированного удара по Москве с 19 на 20 сентября, в основной день голосования. «После всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ», – сказал российский лидер. Он подчеркнул, что все решения, включая возможное возобновление переговорного процесса, будут приниматься исходя из интересов России.
1 октября Путин назвал нелогичными предложения о взаимном прекращении ударов по объектам на территории России и Украины при сохранении санкций. Он подчеркнул, что Москва готова к переговорам, но только на тех условиях, которые будут для нее выгодными.