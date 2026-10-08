Рубио: перспектив урегулирования украинского кризиса сейчас нет

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона прервала переговоры в Стамбуле за пару недель до выборов в Госдуму. Он отметил, что Киев предпринял попытку массированного удара по Москве с 19 на 20 сентября, в основной день голосования. «После всего того, что они сделали, мы еще подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ», – сказал российский лидер. Он подчеркнул, что все решения, включая возможное возобновление переговорного процесса, будут приниматься исходя из интересов России.