Путин: Россия возьмет Донбасс быстрее, чем считают в ЕС и КиевеДело не в териториях, дело в людях, подчеркнул президент
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина удерживает около 11% территории Донецкой народной республики, а Россия освободит оставшуюся часть Донбасса гораздо раньше, чем через 1,5-2 года, как предполагают в Киеве и Европе. Об этом он сказал на пленарной сессии клуба «Валдай», который проходит в национальном центре «Россия».
«Если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться? Жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями. Нам говорят: "Ну чего вам? Вы и так побеждаете, хватит". Дело не вот в этом куске территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу», – сказал Путин.
Только за сентябрь российские военные взяли под контроль 1300 кв. км, темп движения войск нарастает, сообщил президент. Нейтральный статус Украины остается одной из целей России. По словам Путина, правильно было бы избежать потерь с обеих сторон и выйти на мирные решения по Украине, касающиеся в том числе русского языка и церкви.
«Мы готовы начать переговоры и завершить их как можно быстрее. Но на этих условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации», – сказал он. Президент подчеркнул, что Россия готова была возобновить переговоры хоть 21 сентября, сразу после выборов, но Киев нанес удары в ходе голосования.
5 сентября Москву посетили спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер – стороны обсудили «содержательные планы для следующих этапов» переговоров по Украине. 25 сентября Путин говорил, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов в Госдуму, однако после атак в дни голосования Москва решила дополнительно оценить дальнейшие шаги. 21 сентября Песков сообщал, что подвижек в вопросе возобновления трехсторонних переговоров России, Украины и США нет.