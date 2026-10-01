Путин: Россия возьмет Донбасс быстрее, чем считают в ЕС и Киеве

«Если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться? Жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями. Нам говорят: "Ну чего вам? Вы и так побеждаете, хватит". Дело не вот в этом куске территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира на длительную историческую перспективу», – сказал Путин.