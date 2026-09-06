Поможет ли визит представителей Трампа возобновить переговоры

Поможет ли визит представителей Трампа возобновить переговорыПутин принял их в выходные после насыщенного внутрироссийскими мероприятиями дня
Посетившие Москву 5 сентября спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер «обсудили содержательные планы для следующих этапов» переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом NBC News заявил источник в Белом доме. Как подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, посланниками «не только высказывалась традиционная заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий, но и был сформулирован целый ряд соображений насчет возможных путей урегулирования».
Встречал и провожал гостей в аэропорту (6 сентября они уже прибыли в Киев через Польшу) спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также участвовал в переговорах. Кроме того, как сообщил портал Axios, вместе с Уиткоффом и Кушнером в Москве присутствовал и старший советник минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционную политику. Журналисты подчеркнули, что он был на встрече с Дмитриевым, но не участвовал в общении с Путиным.
Детали контактов официальными лицами не раскрывались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что элементы соглашений, достигнутых в Анкоридже во время двустороннего саммита Путина и Трампа в августе 2025 г., всегда будут присутствовать в повестке переговоров. Он также добавил, что под вопросом остается применимость этих договоренностей в текущих условиях – как с украинской, так и с американской стороны.
Быстрый визит
Нынешний визит больше, чем остальные, напоминает челночную дипломатию, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов: после Москвы Кушнер и Уиткофф сразу поехали в Киев. Но эксперт не уверен в возможности «дипломатического прорыва», так как позиции основных сторон конфликта (Киев и Москва) пока остаются далекими друг от друга.
При этом Суслов допустил достижение промежуточных договоренностей по возобновлению активной фазы переговорного процесса.
Визит Уиткоффа и Кушнера привел к формальному рестарту переговорного процесса, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По его словам, администрация Трампа продолжает использовать Уиткоффа в качестве «хорошего полицейского», понимающего и воспринимающего позицию Москвы.
В отношении России у США заряжен набор неприятных мер в виде «закона Грэма» и возможной корректировки позиции, например, по поводу поставок ракет для систем Patriot. Впрочем, считает Новиков, вряд ли Уиткофф в ходе разговора «потрясал этой дубинкой». Тем более, подчеркивает эксперт, потенциальная эффективность этих угроз может оказаться весьма невысокой.
«Фундаментально, скорее всего, речь шла о возобновлении прямых российско-украинских контактов в той или иной конфигурации – этим ранее заканчивались все предыдущие итерации дипломатической активности г-на Уиткоффа. Однако подготовительный процесс к этим контактам может занять хоть всю осень, а при желании и дольше», – сказал Новиков. Он напомнил, что между Анкориджем и первыми российско-украинскими контактами прошло несколько месяцев.
Москве объективно спешить некуда, так как время в данном случае работает скорее на нее ввиду наличия объективных военных задач, решение которых способствует и укреплению переговорных позиций, считает эксперт. У Вашингтона тоже нет стимула подстегивать процесс – к промежуточным выборам Трамп уже не успеет.
День Москвы
А перед этими переговорами первую часть субботы президент Путин посвятил внутрироссийским вопросам. Его публичная программа началась в концертном зале «Зарядье» – там отмечали 879-ю годовщину основания Москвы. Для каждого россиянина столица – это символ государственности, «сплоченности и единства, стойкости и великих свершений», подчеркнул президент.
Вспомнил Путин и князя Дмитрия Донского, который сыграл «колоссальную роль» в спасении и становлении России. Ковчег с его мощами во время общемосковского крестного хода 6 сентября несли в начале процессии как особо почитаемую святыню. В августе президент посетил молебен в Архангельском соборе Кремля – усыпальнице великих князей и царей из династий Рюриковичей и Романовых. Он признался, что тогда сам не ожидал, какое впечатление на него произведут мощи князя.
Столица играет важнейшую роль практически во всех сферах жизни страны, продолжил Путин. «Мотором» этих и других масштабных инициатив Путин назвал команду мэра Сергея Собянина и его лично. Глава государства сообщил, что подписал указ о присвоении главе города звания Героя Труда.
К перечисленным достижениям Москвы 5 сентября добавились новые: Путин вместе с мэром по видеосвязи открыли несколько крупных инфраструктурных объектов, в том числе первый участок Рублево-Архангельской линии метро.
Там же, в «Зарядье», «на полях» торжеств, Путин и Собянин провели еще одно совместное мероприятие. Президент «на ногах» пообщался со всеми участниками федеральной пятерки списка «Единой России», где мэр идет под вторым номером.
Кроме Собянина список партии на думские выборы ведут министр иностранных дел Сергей Лавров (первая строчка), уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, военкор Евгений Поддубный и глава «Юнармии» Владислав Головин. Каждый из них умеет «эффективно и ответственно» подходить к тому делу, которым занимаются, отметил президент. Каждый из пятерки рассказал о своей роли в кампании, встречах с людьми или инициативах.
Там о достижениях Москвы говорил уже Собянин: он вслед за Путиным напомнил, что город стал не только крупнейшим гражданским медицинским центром, но и крупнейшим военным госпиталем в стране. Президент успел дать лидерам списка напутствие: «без всяких сомнений» укреплять устойчивость российской государственности.
Старт «Восток Ойла»
Крайним перед международной встречей публичным мероприятием президента стало участие по видеосвязи в запуске проекта «Восток ойл» (см. материал на стр. 6). Его первая нефть пошла по магистральному нефтепроводу к терминалу порта «Бухта Север».
Новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить объемы перевозок по Северному морскому пути, заметил Путин. По его словам, это часть работы по созданию трансарктического транспортного коридора, который откроет короткий и безопасный путь к крупнейшим мировым рынкам. Рождение новой российской нефтяной провинции можно сравнить с открытием западносибирской нефти в советское время, сообщил в ответ главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.