Поможет ли визит представителей Трампа возобновить переговоры

Встречал и провожал гостей в аэропорту (6 сентября они уже прибыли в Киев через Польшу) спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также участвовал в переговорах. Кроме того, как сообщил портал Axios, вместе с Уиткоффом и Кушнером в Москве присутствовал и старший советник минфина США Джин Ланг, отвечающий за санкционную политику. Журналисты подчеркнули, что он был на встрече с Дмитриевым, но не участвовал в общении с Путиным.