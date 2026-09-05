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Сечин сравнил запуск «Восток ойла» с открытием западно-сибирской нефти в СССР

Инна Шульгина

Запуск проекта «Восток ойл» можно сравнить с открытием западно-сибирской нефти в советское время. Такое мнение озвучил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на церемонии запуска проекта.

Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, который участвовал в церемонии в режиме видеоконференцсвязи, Сечин отметил, что идет загрузка танкера «Валентин Пикуль», а на рейде ожидает афрамакс «Академик Губкин» дедвейтом 120 000 т, также построенный на верфи «Звезда». Глава «Роснефти» поздравил Путина с днем рождения новой российской нефтяной провинции «Восток ойл».

«Это событие стоит в одном ряду с такими великими подвигами, как открытие западно-сибирской нефти в советское время», – сказал Сечин.

По его словам, все сотрудники «Роснефти» и сотни тысяч поставщиков, подрядчиков, строителей, металлургов, транспортников, причастных к этому проекту, воодушевлены.

Путин заявил, что новый нефтепровод и портовый терминал позволят увеличить объемы перевозок по Северному морскому пути. Реализацию «Восток ойла» президент назвал частью работы по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока, в том числе по созданию трансарктического транспортного коридора.

«Восток ойл» – проект по освоению новой нефтегазовой провинции, который по поручению Путина реализует «Роснефть». Его ресурсная база составляет 7 млрд т малосернистой нефти с содержанием серы 0,01–0,1%

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