Сечин сравнил запуск «Восток ойла» с открытием западно-сибирской нефти в СССР

Обращаясь к президенту России Владимиру Путину, который участвовал в церемонии в режиме видеоконференцсвязи, Сечин отметил, что идет загрузка танкера «Валентин Пикуль», а на рейде ожидает афрамакс «Академик Губкин» дедвейтом 120 000 т, также построенный на верфи «Звезда». Глава «Роснефти» поздравил Путина с днем рождения новой российской нефтяной провинции «Восток ойл».