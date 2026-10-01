О чем говорил Путин на заседании клуба «Валдай». Главное

При этом Путин отметил, что не жалеет о попытках в 2000-е гг. наладить отношения с западными странами. По его словам, эти усилия позволили Москве убедиться, что она сделала все возможное для достижения договоренностей. «Мы все сделали, все предложили и поняли, что нас там не ждут», – сказал президент.