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Главная / Политика /

О чем говорил Путин на заседании клуба «Валдай». Главное

Президент обсудил отношения с Западом и Китаем, а также раскрыл детали минских соглашений
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Главное
  • Об Украине
  • Об отношениях с Западом и Европой
  • О Калининграде и ядерном оружии
  • О свободе судоходства
  • О США и Трампе
  • О стратегических вооружениях
  • О Китае
  • О западных активах и иностранных компаниях
  • О российской экономике
  • О многополярном мире

Президент России Владимир Путин после основного выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопросы модератора и участников встречи.

Значительная часть дискуссии была посвящена отношениям России с Западом, конфликту на Украине, ядерному сдерживанию, взаимодействию с США и Китаем, а также российской экономике. «Ведомости» собрали главные тезисы президента.

Об Украине

Россия не начинала военные действия. «Правда в том, что это не мы хотели и не мы начали воевать, а с нами начали воевать», – сказал президент.

Он также напомнил о Минских соглашениях. По словам Путина, смысл отдельных их положений заключался в том, что в случае вступления Украины в НАТО юго-восток страны мог получить право на отделение. Президент заявил, что Россия рассчитывала на выполнение договоренностей, но впоследствии пришла к выводу, что западные страны не намеревались их исполнять.

Одной из целей России Путин назвал нейтральный статус Украины. Он сослался на декларацию о государственном суверенитете Украины, в которой закреплялось намерение страны стать постоянно нейтральным государством, и отметил, что последующий курс Киева на вступление в НАТО Москва рассматривает как затрагивающий ее безопасность.

Предложения о взаимном прекращении ударов по объектам на территории России и Украины президент назвал нелогичными при сохранении западных санкций. Он также заявил, что удары Украины вглубь российской территории невозможны без разведывательной и технической поддержки западных государств.

Путин раскрыл детали минских соглашений о НАТО и Украине

Политика / Международные отношения

Об отношениях с Западом и Европой

Путин заявил, что после распада СССР на Западе возникло ощущение «безнаказанности и вседозволенности». Одним из первых проявлений этого он назвал операцию НАТО против Югославии. По его словам, первый президент России Борис Ельцин пытался договориться с западными странами по югославскому вопросу, но его позицию не учитывали.

При этом Путин отметил, что не жалеет о попытках в 2000-е гг. наладить отношения с западными странами. По его словам, эти усилия позволили Москве убедиться, что она сделала все возможное для достижения договоренностей. «Мы все сделали, все предложили и поняли, что нас там не ждут», – сказал президент.

Россия, по словам Путина, не выдвигает предварительных условий для восстановления отношений с европейскими государствами. Он заявил о готовности Москвы возвращаться к сотрудничеству и одновременно раскритиковал ограничения ЕС на взаимодействие отдельных европейских стран с Россией.

Президент также заявил, что Россия не намерена нападать на другие государства «ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 г.». При этом в случае нападения, подчеркнул он, Москва будет отвечать.

О Калининграде и ядерном оружии

Путин прокомментировал заявления МИД России о возможном применении ядерного оружия в случае попытки блокады Калининградской области. По его словам, это не попытка запугивания, а ответ на угрозы в адрес России.

Президент заявил, что в случае прямого нападения на территорию РФ вопрос об использовании «всех вооружений», имеющихся у страны, неизбежно окажется в повестке. Он также связал подобные заявления Москвы с ростом военной активности НАТО в Балтийском регионе.

О свободе судоходства

Россия будет действовать зеркально в случае попыток захвата российских судов. По его словам, ответные действия могут последовать в различных регионах, в том числе на Балтике и в Тихом океане.

При этом президент подчеркнул, что Москва выступает за свободу судоходства и против введения дополнительных ограничений. Он отметил, что новые международные нормы в этой сфере не нужны, если стороны не выполняют уже существующие правила.

О США и Трампе

Путин допустил проведение трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что для такого саммита должна быть содержательная повестка.

Президент охарактеризовал отношения с Трампом как многолетние и добрые и заявил, что считает его усилия по урегулированию украинского конфликта искренними.

По словам Путина, восстановлению отношений России и США по-прежнему мешают накопившиеся за десятилетия противоречия. Москва заинтересована в том, чтобы эти факторы уходили в прошлое и появлялись возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

О стратегических вооружениях

Россия не выступает против возобновления переговоров с США по контролю над стратегическими вооружениями, заявил Путин. При этом ответа на российские предложения Москва пока не получила.

Президент отметил, что Россия располагает вооружениями, которых нет у других государств, поэтому не считает себя стороной, критически зависимой от переговорного процесса. Он также заявил, что около 98% российских ядерных сил составляют современные системы.

О Китае

Отношения России и Китая Путин назвал доверительными и дружескими. По его словам, растущая роль Пекина в международных делах способствует стабилизации мировой политики.

Президент также сообщил, что китайские инвесторы могут принять участие в разработке одного из крупнейших месторождений меди в Сибири. Соответствующее решение должно быть вынесено на рассмотрение правительственной комиссии.

О западных активах и иностранных компаниях

Путин отверг утверждения о национализации активов европейских компаний в России. По его словам, Москва «ничего ни у кого не забирает», а передача отдельных предприятий под внешнее управление рассматривается как механизм, позволяющий сохранить активы и при определенных условиях вернуть их собственникам.

Одновременно президент назвал недопустимой блокировку российских золотовалютных резервов на Западе и использование доходов от этих средств для финансирования Украины.

О российской экономике

Макроэкономическую ситуацию в России Путин назвал стабильной. По его словам, государственный долг составляет около 17% ВВП, а дефицит федерального бюджета в 2026 г. ожидается примерно на уровне 3%. В 2027 г., как заявил президент, показатель может снизиться до 2%.

Путин признал наличие экономических проблем, но выразил уверенность, что Россия сможет их преодолеть.

О многополярном мире

Отвечая на вопрос о будущем мировой системы, Путин заявил, что она не должна становиться биполярной или строиться вокруг двух-трех центров силы. По его мнению, мир должен оставаться многополярным и учитывать разнообразие государств и моделей развития.

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