Путин раскрыл детали Минских соглашений о НАТО и Украине

«Что касается Минских соглашений, то, действительно, они были непростыми для наших партнеров и для Украины. Это правда. Сейчас не буду вдаваться в детали, но сейчас скажу самое главное: смысл отдельных положений сводился к тому, что если Украина все-таки пойдет в НАТО, то юго-восток Украины, по сути, имеет право отделиться от нее. Ну, это очень грубо, но смысл был в этом», – сказал Путин.