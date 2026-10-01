Путин раскрыл детали Минских соглашений о НАТО и Украине
Смысл отдельных положений Минских соглашений заключался в том, что в случае вступления Украины в НАТО юго-восток страны получал право на отделение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Национальном центре «Россия» в Москве.
Путин напомнил, что Россия рассчитывала на выполнение Минских соглашений, но, по его словам, западные страны фактически не собирались их исполнять. Он заявил, что Москва была обманута в вопросе реализации договоренностей.
Президент также напомнил о переговорах России и Украины в Стамбуле в 2022 г. По его словам, стороны были близки к достижению договоренностей, однако Киев впоследствии от них отказался «по предложению западных партнеров». Путин отдельно упомянул бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Что касается Минских соглашений, то, действительно, они были непростыми для наших партнеров и для Украины. Это правда. Сейчас не буду вдаваться в детали, но сейчас скажу самое главное: смысл отдельных положений сводился к тому, что если Украина все-таки пойдет в НАТО, то юго-восток Украины, по сути, имеет право отделиться от нее. Ну, это очень грубо, но смысл был в этом», – сказал Путин.
Также он отметил, что найденные российскими военными документы говорят о лживости Запада, когда его главы заявляли о приверженности Минским соглашениям. Это снова подтверждает идею о том, что они были нужны только для перевооружения Украины.