Кобяков: вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
Он рассказал, что ВС РФ обнаружили документы, свидетельствующие о плане нападения, еще в начале спецоперации. По его словам, таким образом Киев собирался преподнести России «подарок» на Международный женский день.
«Вместо этого они получили, благодаря прозорливости российского руководства, "черную метку" нашего, прежде общего, военного праздника», – подчеркнул Кобяков.
Также он отметил, что найденные российскими военными документы говорят о лживости Запада, когда его главы заявляли о приверженности Минским соглашениям. Это снова подтверждает идею о том, что они были нужны только для перевооружения Украины.
Президент России Владимир Путин множество раз подчеркивал, что спецоперация по защите Донбасса была необходима. 23 августа глава государства отметил, что стремление Киева уничтожить все русское является одной из причин, почему РФ начала спецоперацию.