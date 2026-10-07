Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о том, беседовал ли он с российским лидером, Трамп сообщил, что такой разговор запланирован.
«У меня запланирован телефонный разговор с [Путиным] очень скоро», – сказал он (цитата по Clash Report).
8 сентября 2026 г. Путин и Трамп провели телефонный разговор после визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Разговор продолжался около часа, стороны обсудили итоги этих поездок.
23 сентября пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и США готовы при необходимости провести еще одну личную встречу. При этом конкретики относительно возможного нового российско-американского саммита пока нет, уточнял представитель Кремля.