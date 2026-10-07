Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассчитывает в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о том, беседовал ли он с российским лидером, Трамп сообщил, что такой разговор запланирован.