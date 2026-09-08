Путин и Трамп дали оценку усилиям Уиткоффа и Кушнера
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили визиты американских посланников в Москву и Киев. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – заявил он.
Ушаков не смог раскрыть детали разговора, подчеркнув, что тот носил конфиденциальный характер. Однако он добавил, что визиты американских переговорщиков были положительно оценены. По его словам, американский лидер во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.
Путин, в свою очередь, поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран. Также российский лидер подчеркнул, что у РФ нет никаких враждебных намерений в отношении европейских государств. Он назвал подобные слухи мифами, которые страны Европы используют для поддержки Украины и увеличения собственных военных расходов.
5 сентября спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер встретились в Москве с Путиным. Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. 6 сентября американские переговорщики направились в Киев, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.