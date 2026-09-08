Путин и Трамп дали оценку усилиям Уиткоффа и Кушнера

Ушаков не смог раскрыть детали разговора, подчеркнув, что тот носил конфиденциальный характер. Однако он добавил, что визиты американских переговорщиков были положительно оценены. По его словам, американский лидер во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.