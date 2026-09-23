Песков: Путин и Трамп готовы при необходимости провести новую встречу

«Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести», – сказал представитель Кремля. При этом конкретики относительно возможного нового российско-американского саммита пока нет, уточнил Песков.