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Главная / Политика /

Песков: Путин и Трамп готовы при необходимости провести новую встречу

Анна Виноградова

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп готовы при необходимости провести еще одну личную встречу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести», – сказал представитель Кремля. При этом конкретики относительно возможного нового российско-американского саммита пока нет, уточнил Песков.

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