Песков: Путин и Трамп готовы при необходимости провести новую встречу
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп готовы при необходимости провести еще одну личную встречу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести», – сказал представитель Кремля. При этом конкретики относительно возможного нового российско-американского саммита пока нет, уточнил Песков.