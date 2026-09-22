Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MGTS1 512+2,02%CNY Бирж.12,6+0,84%IMOEX2 300,09+1,86%RTSI861,92+1,9%RGBI112,32-0,31%RGBITR768,2-0,26%
Главная / Политика /

Трамп допустил проведение новой встречи с Путиным

Филипп Иванов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну», – заявил Трамп (цитата по «РИА Новости»).

5–6 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. В Москве они встретились с Путиным. Разговор длился более трех часов и был «содержательным, конструктивным, предельно откровенным». После этого состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, телефонный разговор президентов прошел 8 сентября во взаимоуважительной и деловой манере и длился один час. Лидеры обсудили итоги поездок представителей США в Москву и Киев, которые Ушаков оценил «со знаком плюс». Детали конструктивного и откровенного разговора не раскрываются в силу конфиденциальности, но работа по разным каналам будет продолжена, добавил он.

Саммит России и США прошел в августе 2025 г. на военной базе в Анкоридже (Аляска). Основной темой стало урегулирование украинского конфликта.

Читайте также:Песков анонсировал скорую трехстороннюю встречу по Украине
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь