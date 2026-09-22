Трамп допустил проведение новой встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
«У нас уже была встреча на Аляске. Я думаю, мы проведем еще одну», – заявил Трамп (цитата по «РИА Новости»).
5–6 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер посетили Москву и Киев. В Москве они встретились с Путиным. Разговор длился более трех часов и был «содержательным, конструктивным, предельно откровенным». После этого состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.
Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, телефонный разговор президентов прошел 8 сентября во взаимоуважительной и деловой манере и длился один час. Лидеры обсудили итоги поездок представителей США в Москву и Киев, которые Ушаков оценил «со знаком плюс». Детали конструктивного и откровенного разговора не раскрываются в силу конфиденциальности, но работа по разным каналам будет продолжена, добавил он.
Саммит России и США прошел в августе 2025 г. на военной базе в Анкоридже (Аляска). Основной темой стало урегулирование украинского конфликта.