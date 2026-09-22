Трамп допустил проведение новой встречи с Путиным

Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, телефонный разговор президентов прошел 8 сентября во взаимоуважительной и деловой манере и длился один час. Лидеры обсудили итоги поездок представителей США в Москву и Киев, которые Ушаков оценил «со знаком плюс». Детали конструктивного и откровенного разговора не раскрываются в силу конфиденциальности, но работа по разным каналам будет продолжена, добавил он.