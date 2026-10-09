Песков сообщил о скором разговоре Путина и Трампа
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
8 октября представитель Кремля заявил, что точная дата беседы пока не определена. По его словам, разговор может состояться в ближайшие дни, однако окончательных договоренностей о его проведении нет.
7 октября Трамп сообщил о планах провести телефонный разговор с российским президентом. Американский лидер заявил журналистам в Белом доме, что беседа должна состояться в ближайшее время.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 8 сентября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, беседа продолжалась около часа. Лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине и итоги поездок американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.